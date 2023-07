En 2021, NIS America avait annoncé la localisation de plusieurs jeux de la série Trails. Nous avons eu la sortie de The Legend of Heroes: Trails from Zero en 2022, l’arrivée de The Legend of Heroes: Trails to Azure en Mars 2023 puis récemment la sortie de The Legend of Heroes: Trails into Reverie en ce mois de Juillet 2023. Parmi les projets, il reste encore le remaster The Legend of Nayuta: Boundless Trails prévu sur plusieurs plate-formes dont la Nintendo Switch. D’ailleurs, c’est aujourd’hui que l’éditeur décide de communiquer la date de sortie définitive du jeu en occident avec un nouveau trailer sur le scénario du jeu. Notez que cet opus fait partie de la saga Trails en tant que spin-off séparé de la chronologie et qu’il est le premier jeu porté directement par Falcom sur Nintendo Switch. La date de sortie est désormais fixé au 19 Septembre aux USA et le 22 Septembre en Europe, en anglais comme d’habitude avec NIS America. Nous vous laissons le trailer ci-dessous.

Articles similaires