Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 10 au 16 juillet 2023) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

01./01. [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom # <ADV> (Nintendo) {2023.05.12} (¥7.200) – 18.109 / 1.759.419 (+1%)

02./00. [NSW] Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg # <RPG> (Koei Tecmo) {2023.07.13} (¥5.800) – 16.101 / NEW

03./03. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 9.749 / 5.374.273 (+0%)

04./02. [PS5] Final Fantasy XVI # <RPG> (Square Enix) {2023.06.22} (¥9.000) – 8.573 / 396.472 (-39%)

05./05. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 6.706 / 3.192.488 (-3%)

06./00. [NSW] Touhou: New World # <RPG> (Marvelous) {2023.07.13} (¥4.980) – 6.436 / NEW

07./07. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 5.778 / 4.060.013 (+4%)

08./06. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 5.366 / 1.125.861 (-14%)

09./00. [PS5] Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg # <RPG> (Koei Tecmo) {2023.07.13} (¥5.800) – 5.078 / NEW

10./04. [NSW] Master Detective Archives: Rain Code <ADV> (Spike Chunsoft) {2023.06.30} (¥6.345) – 4.975 / 69.880 (-48%)

Top console :

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 64.926 | 86.450 | 61.677 | 2.199.956 | 2.410.058 | 29.924.003 | | PS5 # | 45.459 | 48.858 | 12.545 | 1.569.405 | 530.116 | 3.946.794 | | PS4 # | 1.193 | 3.196 | 13 | 43.813 | 537 | 9.461.580 | | XBS # | 869 | 824 | 3.577 | 74.017 | 140.367 | 472.412 | | 3DS # | 30 | 44 | 130 | 2.217 | 8.487 | 24.600.114 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 112.477 | 139.372 | 77.942 | 3.889.408 | 3.089.565 | 69.596.831 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 41.958 | 45.061 | 11.080 | 1.345.641 | 473.503 | 3.405.586 | | PS5DE | 3.501 | 3.797 | 1.465 | 223.764 | 56.613 | 541.208 | | XBS X | 799 | 769 | 787 | 31.412 | 51.625 | 203.823 | | XBS S | 70 | 55 | 2.790 | 42.605 | 88.742 | 268.589 | |NSWOLED| 47.521 | 54.879 | 29.180 | 1.491.599 | 1.254.521 | 5.063.611 | | NSW L | 7.393 | 20.613 | 8.608 | 313.745 | 395.370 | 5.417.439 | | NSW | 10.012 | 10.958 | 23.889 | 394.612 | 760.167 | 19.442.953 | | PS4 | 1.193 | 3.196 | 13 | 43.813 | 537 | 7.885.857 | |n-2DSLL| 30 | 44 | 130 | 2.217 | 8.487 | 1.205.169 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+