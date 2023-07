Londres, Royaume-Uni, le 21 juillet 2023 – The Pokémon Company International a annoncé aujourd’hui quelques mises à jour imminentes dans Pokémon UNITE. Depuis la sortie du jeu en 2021, Pokémon UNITE a accueilli plus de 100 millions de joueurs dans ses arènes, et 56 Pokémon jouables ont rejoint la mêlée. Pour fêter deux ans d’affrontements palpitants, un nouveau type de combat et un Pokémon aimé de tous font leur entrée dans Pokémon UNITE !

Mewtwo entre en lice ! Mewtwo méga-évolue en Méga-Mewtwo X

Mewtwo, le Pokémon légendaire, est désormais disponible dans Pokémon UNITE. Mewtwo peut méga-évoluer en Méga-Mewtwo X pendant les combats et accabler ses ennemis d’attaques incessantes.

Les joueurs et joueuses peuvent obtenir le permis Unité de Méga-Mewtwo X sans frais en participant à l’évènement « défi de la caverne de cristal de Mewtwo ».

Le permis Unité de Méga-Mewtwo Y sortira quant à lui mi-août, offrant une tout autre façon de jouer avec ce Pokémon emblématique.

Un nouveau type de combat débarque : la Défense drastique !

Contrairement au format de combat standard en 5 contre 5, la Défense drastique demande aux joueurs et joueuses de coopérer pour défendre Forgelina d’une attaque de Pokémon en panique. Certains de ces Pokémon, une fois vaincus, reviendront même sur le terrain pour donner un coup de pouce en combat !

Périodes de l’évènement :

Premier évènement : du vendredi 21 juillet à 00:00 UTC au lundi 31 juillet à 23:59 UTC.

Deuxième évènement : du vendredi 4 août à 00:00 UTC au dimanche 6 août à 23:59 UTC.

Troisième évènement : du vendredi 11 août à 00:00 UTC au dimanche 13 août à 23:59 UTC.​

Quatrième évènement : du vendredi 18 août à 00:00 UTC au dimanche 20 août à 23:59 UTC.

Pass de combat 17 : Zacian pirate débarque

Le Pass de combat saison 17 est disponible Les joueurs et joueuses peuvent obtenir l’adorable Rongrigou pirate, l’Holo-costume chevaleresque Zacian pirate ainsi que d’autres articles de mode du set Pirate, en progressant à travers le Pass premium.

​​

​Période de l’évènement : du vendredi 21 juillet à 00:00 UTC au dimanche 10 septembre à 23:59 UTC.​

Évènements additionnels :

Une nouvelle saison de parties classées a commencé. Période de la saison : du jeudi 20 juillet à 04:00 UTC au dimanche 10 septembre à 23:59 UTC.

Pronostics des CMP : les joueurs et joueuses peuvent prédire quelles équipes se classeront au sommet des Championnats du Monde Pokémon 2023 pour gagner de fantastiques récompenses. C’est l’occasion rêvée d’obtenir des articles de mode populaires ! Période de l’évènement : du vendredi 28 juillet à 07:00 UTC au jeudi 10 août à 23:59 UTC.