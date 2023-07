San Francisco, Californie, le 20 juillet 2023 – Niantic ajoute aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité passionnante à Pokémon GO : les Routes. Cette fonctionnalité est le premier ajout majeur de contenu généré par ses utilisateurs.

Les Routes sont faciles à créer, il suffit de démarrer le parcours d’un Pokéstop et de commencer à marcher. Partagez ensuite le tracé au monde entier ! Les dresseuses et dresseurs qui parcourent des Routes recevront des bonus, des récompenses en jeu et auront également la chance de rencontrer de nouveaux Pokémon. Les joueurs de tous niveaux pourront créer des Routes où ils le souhaitent à partir d’un Pokéstop.

Que ce soit un parcours optimisé pour visiter toutes les arènes des environs, ou une promenade bucolique pour profiter du paysage, les possibilités sont infinies pour les dresseuses et dresseurs. Autre bonne nouvelle, il n’est pas nécessaire d’avoir l’application Pokémon GO ouverte lorsque l’on parcourt une Route. Cette dernière peut se compléter en arrière plan, laissant les joueurs libres dans leur exploration.