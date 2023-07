Le partenariat sur plusieurs années verra le trophée iconique figurer dans les Expériences Carrières dans EA SPORTS FC™ 24 à travers un accord avec Amaury Media, et souligne l’engagement de EA SPORTS pour reproduire de façon authentique le Jeu Universel

Lundi 31 juillet (Paris, FRANCE) — Aujourd’hui, EA SPORTS FC annonce amener le Ballon d’Or™ dans EA SPORTS FC 24. Les joueurs pourront recevoir le fameux trophée dans le mode Carrière Joueur de EA SPORTS FC™ 24.

Chaque joueur rêve de remporter le Ballon d’Or™. Depuis 1956, chaque année France Football a remis le Ballon d’Or™ au meilleur joueur de football masculin et féminin de la saison.

Considéré par tous comme la distinction individuelle la plus prestigieuse et importante, le trophée iconique était présent à Amsterdam durant l’événement livestream EA SPORTS FC™ le 13 juillet dernier avec les anciens vainqueurs Luis Figo et Ronaldinho dans la salle.

Des nouveautés dans les modes Carrière Joueur et Carrière Entraîneur dans EA SPORTS FC™ 24 aideront les joueurs à prendre le contrôle de leur destinée footballistique de manière encore plus approfondie. Réussir une incroyable saison individuelle dans le mode Carrière Joueur activera la nouvelle animation Ballon d’Or™.

David Jackson, VP of Brand EA SPORTS FC, dit: « Nous sommes ravis d’amener une telle récompense comme le Ballon d’Or™ dans EA SPORTS FC™ 24. Inclure le trophée iconique dans le jeu poursuit nos efforts d’offrir aux joueurs l’expérience la plus authentique possible, apportant la la récompense individuelle la plus prestigieuse et importante au mode Carrière Joueur. »

Kevin Benharrats, CEO d’Amaury Media, commente: « Ce fut un plaisir de collaborer avec les équipes marketing de EA. Nous sommes fiers de ce nouveau partenariat avec le Ballon d’Or™ et nous espérons qu’il contribue au succès de EA SPORTS FC™. »

EA SPORTS FC™ 24 sera disponible le 29 septembre 2023 avec un accès anticipé à travers l’Édition Ultimate disponible le 22 septembre 2023. Les précommandes sont désormais disponibles dans EA SPORTS FC™ 24 qui sortira sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, et Nintendo Switch. Les fans qui précommanderont l’Édition Ultimate avant le 22 août recevront un nombre de récompenses joueurs, dont un élément Héro UEFA Champions League Ultimate Team en novembre.

Les membres EA Play recevront un accès anticipé au jeu avec un essai de 10 heures à partir du 22 septembre. Les membres EA Play Pro profiteront d’un accès anticipé à l’Édition EA Play Pro du jeu – qui inclut le contenu de l’Edition Ultimate – à partir du 22 septembre. Enfin, les membres EA Play pourront débloquer des bonus additionnels dans EA SPORTS FC 24™ avec des Draft Tokens mensuels dans Ultimate Team, des récompenses clubs par saison et des coins et accessoires VOLTA FOOTBALL par saison.

EA SPORTS FC™ 24 est développé par EA Vancouver et EA Roumanie.

*Disponible uniquement sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

**Des conditions et restrictions s’appliquent. Rendez-vous sur https://www.ea.com/games/ea-sports-fc/fc-24/game-offer-and-disclaimers pour davantage de détails.

***Des conditions, limites et exclusions s’appliquent. Rendez-vous sur tos.ea.com/legalapp/eaplay/US/en/PC/ pour davantage de détails.