Toujours au cour des rumeurs du moment, VGC affirme avoir un aperçu du successeur de la Nintendo Switch, les kits de développement étant désormais entre les mains des principaux studios partenaires. Selon le site, Nintendo « est susceptible de sortir une nouvelle console au cours du second semestre 2024 ». Cela permettrait à l’entreprise d’augmenter les livraisons et de s’assurer que les stocks sont suffisants.

Le rapport poursuit en indiquant que la nouvelle console disposerait d’un mode portable similaire à l’actuelle console hybride. En ce qui concerne l’écran, Nintendo pourrait finalement opter pour un écran LCD.

Alors qu’un écran OLED a finalement été introduit pour la Switch en 2021, cet écran pour le successeur de la Switch pourrait augmenter les coûts. Un écran LCD rendrait les choses moins chères.

VGC souligne que quelque chose d’autre à considérer est « l’augmentation du stockage nécessaire pour les jeux de plus haute fidélité. » La Switch ne dispose que de 32 Go de mémoire interne, mais il est possible de l’étendre considérablement avec une carte SD.

La dernière information partagée dans l’article est que le successeur de la Switch acceptera les jeux physiques via une fente pour cartouche. Rien d’autre n’est connu actuellement, comme la rétrocompatibilité…