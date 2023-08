Après la sortie d’Atelier Marie Remake : The Alchemist Of Salburg le mois dernier et Atelier Ryza 3 : Alchemist of the End & the Secret Key plus tôt cette année, Koei Tecmo et Gust se préparent déjà à sortir d’autres opus de la série Atelier RPG. Les deux sociétés ont annoncé qu’un nouveau jeu serait dévoilé la semaine prochaine, le 8 août à 21 heures JST (soit 10:00 le 9 aout chez nous).

Cette annonce sera faite via YouTube.