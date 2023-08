Natsume Atari et le développeur Tengo Project ont annoncé KAGE Shadow of the Ninja pour PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC (Steam). Il sera lancé au printemps 2024 avec la prise en charge des langues suivantes : anglais, japonais, français, italien, allemand, espagnol, korena, chinois simplifié et chinois traditionnel.

On découvre aujourd’hui une première bande-annonce du jeu.

KAGE Shadow of the Ninja est un remake du titre Shadow of the Ninja de la Nintendo Entertainment System (sorti sous le nom de Blue Shadow en Europe) en 1990.

L’histoire se déroule dans un futur dystopique où un maléfique dictateur connu sous le nom de « Emperor Garuda » règne sur l’Amérique du Nord. Pour contrer cette tyrannie, deux ninjas, Hayate et Kaede, se lancent dans une mission périlleuse pour vaincre l’empereur et restaurer la paix. Les joueurs peuvent choisir de jouer en solo avec l’un des deux ninjas, chacun ayant ses propres capacités et compétences, ou en mode coopératif à deux joueurs en incarnant les deux personnages simultanément. Le gameplay de « Shadow of the Ninja » est caractérisé par des mécaniques de jeu de plates-formes classiques, mais avec un accent particulier sur les mouvements acrobatiques des ninjas. Les personnages peuvent sauter, courir sur les murs, attaquer avec leurs katanas et utiliser une variété d’armes de jet pour vaincre les ennemis. En progressant à travers les niveaux, les joueurs doivent affronter de nombreux ennemis, surmonter des obstacles et affronter des boss redoutables à la fin de chaque monde.