Après la mystérieuse Jungle de Titan, découvrez l’effervescence de New Washington et plongez dans une mégalopole dystopique époustouflante !

Paris, le 9 août 2023 – Après avoir révélé la Jungle de Titan – un environnement iconique et familier pour tous les fans de la première heure – l’éditeur Microids, les studios Microids Lyon/Paris et Paul Cuisset dévoilent un nouveau trailer de Flashback 2, dédié à la ville de New Washington !

Dans la métropole futuriste de New Washington, se déroule une enquête palpitante menée par Conrad B. Hart dans le but de retrouver son ami disparu, Ian. Vous serez plongé au cœur d’une aventure captivante, où affronter de redoutables adversaires tels que la mafia Triangle et de puissants Méchas sera inévitable. Soyez prêt à vivre une expérience hors du commun mêlant action, combats, plateforme et exploration dans un monde cyberpunk des plus saisissants.

À propos de Flashback 2 :

Au 22e siècle, les Mondes-Unis s’étendent en paix à l’ensemble du Système Solaire, mais cet équilibre est menacé par l’invasion des Morphs menée par la redoutable Générale Lazarus. À la recherche de son ami de toujours Ian, Conrad B. Hart plonge à nouveau dans une aventure haletante pleine de rebondissements et de révélations avec l’aide de ses rares alliés dont A.I.S.H.A., son arme emblématique à l’intelligence artificielle développée !

Caractéristiques du jeu :

Plongez dans un univers graphique à l’ambiance Science-Fiction/Cyberpunk et visitez de multiples environnements (New Tokyo, New Washington, la jungle…)

Utilisez A.I.S.H.A. une arme létale adaptative, boostée à l’intelligence artificielle de combat.

Un jeu de plateforme-shooting, fluide, nerveux et précis.

Un environnement en 3D pour encore plus d’immersion…

Conçu et développé par le créateur de cette licence emblématique, Paul Cuisset.

En 1992, le jeu vidéo Flashback révolutionnait le jeu d’action et s’élevait au statut de légende, se classant parmi les 100 meilleurs jeux vidéo de l’histoire. Développé par Paul Cuisset, créateur original de Flashback, en collaboration avec les équipes des studios Microids Lyon/Paris, Flashback 2 proposera une expérience fidèle à l’univers de Flashback et réunit certains des membres de l’équipe du premier volet comme Thierry Perreau au game design ou encore Raphaël Gesqua, compositeur de renom de la version Amiga de Flashback. Les joueurs seront également ravis d’apprendre que Donald Reignoux (Spider-Man, Titeuf et Harold dans Dragons) prêtera sa voix au héros Conrad dans la version française de Flashback 2.

Flashback 2 sera disponible dès le 16 novembre 2023 en versions physique et numérique sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch.