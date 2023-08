Nick Baker, leaker de chez XboxEra, a révélé de nouveaux détails sur la suite tant attendue de Metroid Prime 3.

Cela fait plus de quatre ans et demi que Nintendo a annoncé que le développement de Metroid Prime 4 avait été relancé avec Retro Studios aux commandes, et depuis, nous n’avons absolument rien entendu à propos du jeu. Avec un temps considérable passé sans pratiquement aucune mise à jour sur le jeu et les leaks affirmant que Nintendo se prépare à lancer une nouvelle console dans la seconde moitié de 2024, les questions sur le statut de Metroid Prime 4 et son statut de jeu Switch se posent.

Et si ces questions restent sans réponse pour l’instant, de nouveaux détails potentiels sur le jeu pourraient avoir émergé. Nick Baker, cofondateur de XboxEra, a récemment parlé de Metroid Prime 4 sur le XboxEra Podcast, et a offert quelques nouveaux détails, provenant de quelqu’un qu’il connaît et qui aurait « jeté un œil » sur le jeu. Outre le fait que le jeu soit « visuellement incroyable », cette source assure également que Metroid Prime 4 comportera des zones « grandes et massives ». Baker affirme que même s’il ne croit pas que le jeu sera un monde ouvert, il aura des zones significativement plus grandes que les titres précédents de la série.