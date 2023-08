Cette expérience musicale unique attend les joueurs sur PC et consoles Xbox, PlayStation et Nintendo Switch. MELBOURNE, AUSTRALIE – 10 août 2023 – Stray Gods: The Roleplaying Musical, le jeu imaginé par Humble Games et Summerfall Studios, est désormais disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch, au prix de 29,99 $ / 24,99 £ / 29,99 €.

« Avec Stray Gods, nous voulions créer quelque chose de vraiment sans précédent, qui reprendrait tout ce que nous aimons chez Summerfall ; des histoires fascinantes, des personnages uniques, une musique envoûtante et une aventure passionnante. Nous sommes extrêmement fiers de ce que nous proposons aux fans aujourd’hui, fruit d’une collaboration avec les meilleurs de l’industrie vidéoludique, a déclaré David Gaider, directeur artistique chez Summerfall Studios. Nous avons hâte de faire découvrir l’univers de ce jeu de rôle musical aux fans, et nous espérons qu’ils tomberont sous son charme de la même manière que nous avons mis tout notre cœur pour le concevoir. »

Stray Gods: The Roleplaying Musical se déroule dans un monde à la fois moderne et fantastique, où Grace, une étudiante démissionnaire, obtient le pouvoir d’une muse, pouvoir dont elle aura besoin pour découvrir au plus vite la vérité sur la mort de son prédécesseur. Les joueurs décideront avec qui Grace doit s’allier, en qui elle peut avoir confiance et qui risquerait de la trahir dans ce jeu de rôle musical superbement illustré à la main. Ils devront faire usage d’une bonne dose de charme, de persuasion et parfois de force pour se frayer un chemin dans cet univers à l’ambiance musicale interactive signée Austin Wintory, le compositeur nominé aux Grammy Awards (Journey, Banner Saga), Tripod (les musiciens Scott Edgar, Steven Gates et Simon Hall) et Montaigne, qui a représenté l’Australie à l’Eurovision (Jess Cerro). Entièrement orchestré et interprété par un casting de stars, le jeu donne le sentiment d’être sur une véritable scène. Avec des milliers de variations possibles basées sur leurs choix, ils créeront leur propre expérience musicale, unique en son genre. Il n’y aura jamais deux parties identiques. Quel sera le grand final ?

Un jeu vidéo pour les amateurs de musique et une comédie musicale pour les amateurs de jeux vidéo, Stray Gods est une histoire initiatique fascinante, pleine d’espoir et de découverte de soi.

Summerfall Studios est une société indépendante de développement de jeux, fondée en 2018 à Melbourne, en Australie, par David Gaider, Liam Esler et Elie Young dans le but de créer des jeux narratifs de grande qualité et axés sur les personnages.

Humble Games est la branche de Humble Bundle consacrée à l’édition, et elle se compose d’une équipe passionnée et réactive qui travaille à distance avec un groupe de partenaires mondiaux talentueux. Humble Games est mieux connu pour ses succès récompensés et acclamés par la critique, tels que A Hat in Time, Forager, Project Wingman, SIGNALIS, Slay the Spire, Temtem, UNSIGHTED, Unpacking et Wizard of Legend.