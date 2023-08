Los Angeles, Californie, Saint-Ouen, France – 14 août 2023 : dreamGEAR® LLC et Just For Games sont heureux d’annoncer qu’un tout nouveau format de mini bornes d’arcades sous licences officielles de la gamme My Arcade®. sera bientôt disponible, avec l’arrivée prochaine des Joystick Players.

Les amateurs de jeux rétro pourront revivre leurs meilleurs souvenirs d’arcade avec ce nouveau format ayant la taille des bornes « Micro » et incluant un joystick taille réelle, conçu pour donner aux joueurs les sensations originelles des cabinets d’arcades de jeux de tir.

Le premier modèle de ce format, disponible dans les enseignes françaises dès le 24 novembre 2023, inclura deux jeux de tir cultes de l’arcade : Galaga et Galaxian !

À propos du Joystick Player Galaga + Galaxian : Galaga et Galaxian, 2 titres légendaires inclus et entièrement jouables, sous licence officielle Namco-Bandai. Illustration inspirée de la borne d’arcade originale de Galaga. Une Mini Borne unique en son genre, avec un joystick intégré qui permet de retrouver les sensations arcade des shoot des années 80 ! Les consoles MY ARCADE sont des mini-machines d’arcade rétro, sous licence officielle et à collectionner. Ces mini bornes et consoles sont géniales et indispensables pour les fans de jeux rétro qui aiment jouer, collectionner ou exposer les grands jeux et licences classiques qui ont marquées plusieurs générations de gamers. Caractéristiques principales : Écran vertical couleur haute résolution de 8cm de diagonale avec réglage de la luminosité.

Haut-parleur intégré avec réglage du volume et sortie casque 3.5mm incluse pour connecter vos écouteurs.

Alimenté par 4 piles AA (non incluses) ou par un câble USB-C (non inclus) – Comprend un manuel d’utilisateur en Français. Le Joystick Player Galaga + Galaxian sera disponible dès le 24 novembre 2023 en France chez les revendeurs participants.