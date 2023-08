Si elle enchaine les succès commerciaux, la Pokemon Company s’est attiré les foudres des journalistes et des fans de Pokemon pour l’état des jeux vidéo Pokemon Écarlate et Violette à leur sortie.

Le jour du lancement, YouTube et les réseaux sociaux ont été inondés de vidéos montrant des bogues dans Pokemon Écarlate et Violette, ainsi que des framerate instables.

Takato Utsunomiya, directeur de l’exploitation de The Pokemon Company, a déclaré à Comic Book qu’un certain nombre de discussions étaient en cours sur la manière de maintenir la vitesse de sortie des Pokemon tout en « s’assurant que des produits de qualité soient également lancés ». Voici ce que M. Utsunomiya a déclaré au site :

« Je pense qu’en général, si vous regardez le passé, la voie que nous avons suivie jusqu’à présent a été celle de la publication constante, de la publication régulière de produits sur une sorte de cadence assez fixe, pour ainsi dire, pour que ces produits puissent toujours être introduits et que nos clients puissent vivre de nouvelles expériences, et c’est ainsi que nous avons fonctionné jusqu’à présent. Je pense que nous fonctionnons toujours de cette manière, mais il y a de plus en plus de conversations, au fur et à mesure que les environnements de développement changent, sur la façon dont nous pouvons continuer à le faire, tout en veillant à ce que des produits de qualité soient également introduits. »