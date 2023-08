L’anti-héroïne Karai fait ses grands débuts aux côtés des tortues les plus souples de tout New York

Paris, le 16 août 2023 – L’éditeur Dotemu et le studio Tribute Games, sous licence de Paramount Consumer Products, annoncent la date de sortie de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge Dimension Shellshock. Le DLC du beat’em up le plus cool de la planète sortira le 31 août sur PC, Nintendo Switch, consoles PlayStation et Xbox One au prix de 7,99 €. Cette nouvelle bande-annonce dévoile Karai, une ancienne membre du clan Foot dont les mouvements fulgurants font largement écho à la vivacité légendaire de ses alliées tortues. En marge de Dimension Shellshock, une mise à jour gratuite offre une nouvelle palette de couleurs pour toutes celles et ceux qui possèdent le jeu.

Dimension Shellshock ajoute deux nouveaux combattants jouables. La virevoltante Karai rejoint le très aiguisé Miyamoto Usagi, héros de la bande dessinée Usagi Yojimbo. Ce dernier a déjà croisé la route des tortues d’enfer dans leur série animée, en plus d’un caméo remarqué en figurine, s’imposant comme l’un de leurs camarades les plus populaires auprès des fans. De son côté, la très sarcastique Karai ajoute encore un peu de mordant aux combats, avec sa maîtrise du ninjutsu dont les attaques sont aussi mortelles que dynamiques. Avec Karai à vos côtés, plus rien ne peut arrêter les tétrapodes à carapace dans leur quête de justice qui s’étend désormais sur plusieurs dimensions.

Ce contenu additionnel vous met aussi des bâtons dans les roues avec le nouveau mode Survie, en plus des pistes musicales originales du compositeur Tee Lopes et des skins de couleurs pour les personnages jouables. Le mode Survie introduit les cristaux, à collecter pour sauter d’une dimension à l’autre et profiter du style visuel et du feeling uniques qu’elles procurent.

Le DLC Dimension Shellshock et la mise à jour qui l’accompagne font suite au contenu gratuit proposé au mois de décembre dernier. Le mode Partie Personnalisée et ses 11 modificateurs de jeu vous octroient un niveau de contrôle extraordinaire sur vos parties, tandis que les filtres visuels et les nombreuses améliorations en tout genre améliorent considérablement le confort de jeu.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge a été nommé aux Game Awards 2022 dans les catégories Meilleur Jeu d’Action et Meilleur Jeu Multijoueur, aux DICE Awards dans la catégorie « Outstanding Achievement for an Independent Game » ainsi qu’aux BAFTA Games Awards, dans les catégories Jeu Familial et Jeu Multijoueur. Sa relecture résolument moderne de l’animé de 1987 a fait des étincelles dès sa sortie, bénéficiant d’un accueil critique et public particulièrement chaleureux.

Dans ce nouvel épisode, un énième plan machiavélique de Shredder pousse les Tortues à combattre les forces du mal dans les lieux les plus iconiques de la licence. Accompagnés de Maître Splinter, April O’Neil et Casey Jones, les reptiles masqués de Manhattan profitent de pouvoirs uniques dans cette revitalisation moderniste des beat’em all rétro qui ont fait la renommée de la licence. La coopération jusqu’à six, en local ou en ligne, est un autre argument de taille pour le brawler qui a fait sensation l’année dernière.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge est développé par Tribute Games et édité par Dotemu.