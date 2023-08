Paris, le 17 août 2023 – DRAGON BALL Z: KAKAROT étend l’histoire avec le DLC 5 disponible dès aujourd’hui et permet aux joueurs de redécouvrir un chapitre tout droit sorti de la jeunesse de Goku.

Comme le montre le dernier épisode de l’anime Dragon Ball, ce DLC plonge les joueurs dans l’arène du 23ème Championnat Mondial d’Art Martiaux. La compétition qui s’annonce intense, leur permettra de revivre des combats épiques faisant référence à l’œuvre originale.

L’histoire se déroulant avant les événements de Dragon Ball Z, les capacités de chacun des personnages dans l’arène correspondent à celles du manga d’origine : Les joueurs seront limités dans l’utilisation du ki et ne pourront pas voler pendant les combats ! Ils devront utiliser leurs compétences et faire preuve de débrouillardise afin de remporter le Championnat Mondial d’Art Martiaux.

Bien qu’ils puissent profiter des combats principaux dans l’arène, ils peuvent également explorer les environnements, découvrir de nouvelles quêtes secondaires et débloquer plus de contenu exclusif du jeu.

DRAGON BALL Z: KAKAROT est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC, et compatible avec PlayStation 5 et Xbox Series X|S.