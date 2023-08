Les joueurs affronteront leurs peurs d’enfant en coopération en ligne à 2 joueurs

Paris, le 23 août 2023 – Bandai Namco Europe S.A.S., éditeur et développeur mondial de jeux vidéo, annonce aujourd’hui le nouveau jeu de la franchise Little Nightmares. Développé par Supermassive Games, Little Nightmares III sortira en 2024 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Dans Little Nightmares III, les joueurs suivront Low et Alone, deux amis cherchant par tous les moyens à sortir du « Nowhere ». Ils voyageront à travers la Spirale, un monde rempli de dangers tels que le Monster Baby de la Nécropole. Chaque personnage porte son propre objet emblématique, un arc et des flèches pour Low, une clé à molette pour Alone. Ils devront les utiliser pour résoudre des énigmes et s’échapper.

Pour la première fois dans la franchise, il sera possible de jouer avec un ami en coopération en ligne. Les joueurs pourront incarner l’un des 2 nouveaux personnages, Low ou Alone, dans ce monde épouvantable. Le jeu sera également entièrement jouable en solo avec l’IA contrôlant le deuxième personnage.

Alors que l’univers de Little Nightmares continue de se développer, Bandai Namco Europe a également annoncé aujourd’hui The Sounds of Nightmares, une nouvelle série de podcasts composée de 6 épisodes. Les deux premiers épisodes sont disponibles dès maintenant. Le podcast suit l’histoire de Noone, une jeune fille qui est suivie par l’Institut Psychiatrique des Comtés pour faire face à ses cauchemars qui ne cessent de s’aggraver. Elle est sous la garde d’Otto, le conseiller, un homme qui a consacré sa vie à aider les enfants. Au fur et à mesure que leurs sessions se déroulent, le passé d’Otto et les cauchemars de Noone semblent destinés à se rencontrer.