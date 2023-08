C’est au tour du jeu PC Star Wars : Dark Forces de recevoir enfin une remasterisation de la part de l’équipe de Nightdive Studios. Et le projet arrive sur Nintendo Switch.

Le projet est une collaboration conjointe entre Nightdive Studios et Lucasfilm Games et offrira une expérience en haute résolution avec des taux d’images super fluides. Les versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S proposeront une résolution 4K et 120 images par seconde. Nightdive indique que la date de sortie de Star Wars : Dark Forces sera annoncée plus tard dans l’année.

« Star Wars: Dark Forces » est un jeu vidéo de tir à la première personne développé et publié par LucasArts en 1995. C’est un jeu emblématique qui a contribué à établir les bases du genre des jeux de tir à la première personne (FPS) dans l’univers de Star Wars.

Le jeu se déroule dans l’univers de Star Wars et suit les aventures de Kyle Katarn, un mercenaire et contrebandier qui devient plus tard un agent de l’Alliance Rebelle. L’histoire se déroule entre les événements des films « Un nouvel espoir » et « L’Empire contre-attaque ». Le joueur incarne Kyle alors qu’il est recruté par Mon Mothma pour lutter contre l’Empire Galactique et l’infâme seigneur Sith, Jerec.

« Dark Forces » est souvent comparé à des jeux tels que « Doom » et « Duke Nukem 3D » en raison de son gameplay de tir à la première personne. Cependant, il se démarque par des éléments de conception spécifiques à l’univers de Star Wars, tels que les blasters, les sabres laser et les ennemis emblématiques. Le jeu propose également une variété d’armes et de gadgets, ainsi que des missions variées qui vont de la récupération de plans secrets à l’infiltration de bases ennemies.

« Dark Forces » a été l’un des premiers jeux à introduire le concept d’objectifs de mission dans les FPS. Les joueurs devaient accomplir divers objectifs pour progresser dans le jeu, allant au-delà du simple fait de tuer des ennemis. De plus, le jeu a marqué la première apparition de Kyle Katarn, qui est devenu un personnage majeur de l’univers étendu de Star Wars.