Préparez-vous à une expérience aux petits oignons dans ce jeu arcade de cache-cache

STOCKHOLM – 28 août 2023 – Le développeur indépendant Cosy Computer et l’éditeur Raw Fury lanceront le charmant Pizza Possum le 28 septembre 2023 sur PC via Steam, Xbox Series S|X, PlayStation 5 et Nintendo Switch. À cette occasion, une nouvelle bande-annonce a été dévoilée. Préparez-vous à un adorable braquage alimentaire, en solo ou en coopération !

Vivez votre meilleure vie d’opossum dans Pizza Possum, un jeu d’arcade où vous devez manger autant de nourriture que possible sans vous faire prendre ! Lancez-vous dans d’adorables parties de cache-cache en parcourant une charmante ville en bord de mer, tout en semant le chaos parmi les marsupiaux. Échappez aux gardes en pourchassant la moindre miette, mais attention à ne pas pédaler dans la semoule !

Jouez en solo ou avec un ami via le mode multijoueur local et Steam Remote Play Together. À vous les meules de fromage décadentes, les pâtes à tartiner ou encore les pizzas qui vous mettront l’eau à la bouche. Avec un gameplay dynamique et des commandes très intuitives, vous devrez débloquer des objets uniques comme des bombes fumigènes ou encore des gants de frappe qui vous aideront dans votre périple.