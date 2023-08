Red, Leaf et Blue reviennent accompagnés de puissants nouveaux partenaires Pokémon et d’une montagne de bonus de connexion !

Il y a maintenant 4 ans, nous avons découvert la puissance des Duo-Gemmes et nous nous sommes alliés à des Dresseurs et Dresseuses emblématiques pour livrer des combats épiques dans Pokémon Masters EX. À l’occasion de cet anniversaire, vous pouvez obtenir des Bons 10 Appels Duo ainsi que des Diamants. Vous pouvez également profiter de l’Appel Duo festival avec Bons 5★ au choix et de l’arrivée de tout nouveaux Duos ! C’est le moment idéal pour visiter Passio, alors pourquoi ne pas venir découvrir tout ce que vous réserve l’anniversaire de Pokémon Masters EX ?

Des Duos inédits

La crème de Bourg Palette est de retour ! Red, Leaf et Blue font équipe lors du nouvel évènement de Pokémon Masters EX, « Trois Dresseurs, trois stratégies », qui démarre le 28 août 2023 à 06:00 UTC. En plus de s’allier à des Pokémon légendaires, le trio revêt de fabuleuses tenues qui illustrent à merveille leur puissance nouvellement acquise ! Vous pourrez recruter Red (Néo-Maître) & Artikodin dès le 28 août 2023 à 06:00 UTC, Leaf (Néo-Maître) & Sulfura dès le 30 août 2023 à 06:00 UTC et Blue (Néo-Maître) & Électhor à partir du 1er septembre 2023 à 06:00 UTC. Ces trois Duos quitteront leurs Master festivals respectifs le 7 octobre 2023 à 06:00 UTC.

Bons 10 Appels Duo et bonus de connexion

Vous pouvez recevoir des Bons 10 Appels Duo du mercredi 16 août 2023 à 06:00 UTC au vendredi 15 septembre 2023 à 05:59 UTC. Connectez-vous quotidiennement pendant 10 jours durant cette période pour recevoir 10 Bons 10 Appels Duo, soit jusqu’à 100 Duos sans frais ! Ces Bons ne peuvent être utilisés que dans l’Appel Duo avec Bons 10 Appels Duo.

Vous aimez les Diamants ? Vous pouvez obtenir plus de 7 000 Diamants rien qu’en vous connectant à Pokémon Masters EX, grâce aux bonus, aux cadeaux et aux missions ci-dessous :

Vous avez jusqu’au 7 septembre 2023 à 05:59 UTC pour recevoir jusqu’à 4 000 Diamants grâce au bonus de connexion « Quatre ans ! ».

Vous avez jusqu'au 15 septembre 2023 à 05:59 UTC pour recevoir jusqu'à 900 Diamants grâce aux missions des quatre ans.

pour recevoir jusqu’à 900 Diamants grâce aux missions des quatre ans. Vous avez jusqu’au 8 septembre 2023 à 05:59 UTC pour recevoir une seule fois un cadeau de 3 000 Diamants pour fêter le Pokémon Presents.

L’Appel Duo festival avec Bons 5★ au choix

Vous cherchez encore à faire équipe avec N & Zekrom ? À moins que vous ne préfériez faire équipe avec un Duo de Galar tel que Rosemary & Morpeko ou Roy & Duralugon ? Dans ce cas, l’Appel Duo festival avec Bons 5★ au choix est précisément ce qu’il vous faut ! L’Appel Duo festival avec Bons 5★ au choix sera disponible du 28 août 2023 à 06:00 UTC au 15 septembre 2023 à 05:59 UTC. Durant cette période, vous pourrez recevoir un Bon spécial qui, lorsque vous l’utilisez, vous permet de recruter à coup sûr N & Zekrom, Rosemary & Morpeko ou Roy & Duralugon ! Pour plus d’informations sur les Duos disponibles dans l’Appel Duo festival avec Bons 5★ au choix, rendez-vous dans le menu « Appel Duo » et consultez les onglets « Chances d’obtention » et « Avertissement ».

Le chapitre final

L’arc de L’organisation maléfique, qui a démarré en 2021, prendra fin durant cette mise à jour ! Cette conclusion épique ravira aussi bien les fans qui veulent voir leurs antagonistes favoris sur le devant de la scène que celles et ceux qui espèrent voir les protagonistes livrer des combats enflammés !

Pour plus d’informations sur ces évènements, ces cadeaux et plus encore, pensez à consulter les annonces en jeu ou le site officiel de Pokémon Masters EX. Un grand merci pour ces quatre années exceptionnelles !