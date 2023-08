La Nintendo Switch est un foyer à portage de jeu retro proposé par diverses compagnies au-delà même de Nintendo et de son offre Nintendo Online. Nous avons notamment de nombreux Arcade Archives par Hamster ou bien les G-mode archives par G-mode. Concernant ce dernier, il s’attarde surtout sur des portages de vieux jeux paru sur téléphone portable au Japon d’où la rareté des localisations des portages G-mode. D’ailleurs, saviez-vous qu’en 2006 Atlus et Bbmf proposait sur téléphone un jeu du nom de Megami Ibunroku Persona: Ikū no Tō-Hen? Un jeu se se déroulant quelque part durant les évènements de Megami Ibunroku: Persona, soit dit en passant le premier jeu de la série Persona connu en occident sous l’appellation Revelations: Persona. Et bien sachez que G-mode annonce le portage du jeu téléphone sur Nintendo Switch et Steam dans la game G-mode archives+ à une date indéterminée. Nous vous renvoyons vers le site officiel japonais pour vous délecter des premières images de cet opus que personne ne réclamait. Nous vous laissons une première vidéo Nintendo Switch ci-dessous.

Articles similaires