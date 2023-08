Avis aux amateurs de Fitness Boxing !

Nintendo a annoncé via ses réseaux sociaux, que le jeu Fitness Boxing (premier du nom) ne sera plus disponible à l’achat sur l’eShop à compter du 30 Novembre 2023 à 23h59.

À compter du 30/11/2023 à 23:59, il ne sera plus possible d'acheter la version numérique de #FitnessBoxing. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site web : https://t.co/fAasPWXPCD — Nintendo France (@NintendoFrance) August 30, 2023

Une décision qui peut surprendre, mais s’avère au final assez logique… Vendue au même prix que le second opus et la version spéciale Fist of the North Star (avec Ken le Survivant), la présence (et l’achat) du premier volet n’avait finalement que peu d’intérêt. Néanmoins les joueurs qui avaient téléchargé la démo ou la version complète pourront toujours les re-télécharger et il restera la possibilité de s’offrir le jeu en version physique !

Pour vous consoler, on vous laisse la bande-annonce de la version Fist of the North Star justement, qui débarque en version physique le 5 décembre 2023 !