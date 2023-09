La chaîne YouTube de Nintendo Japon vient de publier deux nouvelles publicités télévisées pour Le Masque Turquoise, la première extension Le trésor enfoui de la Zone Zéro, DLC de Pokémon Écarlate et Violette.

Cette année, le voyage scolaire des élèves de la région se déroule à Septentria, et vous êtes de la partie ! Venez admirer ses villages nichés au pied d’imposantes montagnes et ses paisibles paysages faits de rizières et de vergers : tout cela est très dépaysant quand on arrive de Paldea. Vous flânerez entre les étals des nombreuses fêtes de village qui se tiennent en cette saison et découvrirez les vieilles légendes de Septentria. Voilà l’occasion de vous faire des amis et de rencontrer de nouveaux Pokémon !