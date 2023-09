The Game Studio et Team 17 ont sorti Blasphemous en 2019, il y a donc seulement 4 petites années. Nous étions un peu inquiets sur l’intérêt d’un second opus finalement aussitôt après le premier. Ont-ils réussi à nous faire oublier le premier qui avait réussi à mettre tout le monde d’accord ? Et bien je vous informe que vous pouvez mettre votre armure au casque très pointu sur la tête c’est partie pour Blasphemous 2 !

¿Dónde está la biblioteca?

The Game Studio est un studio de développement espagnol et on ne va pas se mentir ça se ressent dans Blasphemous. Comme dans le premier on a toujours cette ambiance d’inquisition espagnole. Avec une énorme imagerie religieuse, les différents PNJ que vous rencontrerez seront pour la plupart des représentations de péchés, comme un homme qui a tellement souhaité pouvoir nourrir son bébé qu’un sein à pousser sur lui et il est condamné à nourrir son enfant à vie. Mais vous pourrez l’aider en plantant des boules de cires qui pousseront pour devenir des « tantes » en cire pour surveiller le bébé et laisser enfin le père partir en paix … Le jeu porte vraiment bien son nom. Pour rappel un blasphème d’après le Larousse : Parole qui outrage la divinité, la religion, le sacré, et par extension une personne ou une chose considérée comme quasi sacrée.

Car oui, tout ce que vous verrez dans le jeu peut être considéré comme « glauque » ou encore dérangeant pour d’autre, il est certain que ce n’est pas un jeu à mettre entre toutes les mains. Mais si jamais vous n’êtes pas choqués par ce genre d’images, alors clairement ils contribuent à rendre une ambiance quelque peu malaisante. Il faut aussi noter déjà l’apparence de notre héros : le pénitent est quelque peu bizarre aussi, avec son armure et son heaume très long et pointu, qui est sûrement très désagréable à porter, voire douloureux. Le pénitent est toujours sous silence, comme dans le premier opus. Vous allez alors découvrir le Lore du jeu au fur et à mesure que vous trouverez des PNJ ou bien en lisant les objets que vous trouverez.

Un peu plus cruel que le prem’s ?

Dans Blasphemous premier du nom le jeu était cruel, mais pas trop non plus. Mourir était embêtant, mais sans plus, seulement notre barre de magie baissait. Dans celui-là c’est un double malus, accompagné d’un bonus, mais peu utile. À chaque mort votre barre de magie va diminuer, mais votre défense aussi, tandis que votre gain en argent va augmenter…. Oui ce n’est pas une bonne chose finalement. Pour récupérer votre barre, 2 solutions : retourner à l’endroit de votre mort pour récupérer la rune qui est apparue, ou alors dépenser de l’argent pour vous repentir auprès d’un prêtre que vous ne verrez jamais.

Mais à côté de cette nouveauté qui peut rendre le jeu difficile, nous avons des facilités, tomber sur des piques ne vous tuera plus en un coup. Les « énigmes » sont beaucoup plus simples, voire inexistantes. Dans le premier, il était presque impossible de faire le jeu sans un Wiki à côté, il fallait parler à certains PNJ dans un certain ordre, etc. pour débloquer des évènements et des dialogues. Ici, nous sommes seulement dans la collecte d’objets à rendre au bon PNJ. C’est un peu dommage, car c’était vraiment le charme du premier, mais il causait un effet d’allers-retours un peu lourd qui est maintenant effacé dans Blasphemous 2.

Ils ont à côté simplifié pas mal d’éléments : les objets à équiper sont plus simples, c’est essentiellement une protection contre un type de dégâts. Au début, une protection de 1 puis 2 puis 3, la logique dans l’obtention de ces derniers est plutôt évidente. Nous avons maintenant en plus un système de figurines à insérer dans un reliquaire. Ces figurines vont être au nombre de 8 équipées au maximum, par duo. et si vous faites des paires qui se complètent alors vous obtiendrez un bonus en plus de celui procurer par la figurine en elle-même. Vos armes vont aussi pouvoir être augmentées individuellement. Au gré de votre aventure, vous débloquerez de nouveaux paliers. Le tout va être déblocable à l’aide de « Marque du Martyr » qui vont s’obtenir parfois auprès d’un marchand, parfois dans des coffres, mais surtout en éliminant des ennemis. Une jauge « d’expérience » est présente dans votre inventaire pour vous indiquer la prochaine obtention.

Faire le bon choix

Le jeu commence par une jolie cinématique en dessins animés, puis un choix, un choix important, car il va guider tout le début de votre aventure, le choix de votre arme. Dans Blasphemous premier du nom, il n’y avait que votre arme Mea Culpa à disposition. Mais, ici, vous aurez 3 armes : Véredicto qui est une boule attachée à une chaine au bout d’un bâton, Sarmiento et Centella un duo d’épées vif comme l’éclair et pour finir Ruego Al Alba une épée plus classique. Charque arme va être un « cliché » du jeu d’action, la première est lourde, lente et puissante, la seconde plus faible, mais rapide et la dernière équilibrée.

Le choix est important, car il va définir votre début de jeu, chaque arme va servir à débloquer des endroits dans le jeu, comme tout bon Metroidvania qui se respecte. Vous allez revenir régulièrement sur vos pas au fur et à mesure que vous découvrirez de nouvelles armes puis de nouveaux pouvoirs. « Tiens cette plateforme me semble un peu trop haute », « Mais pourquoi ici il y a une cloche géante », « Ces murs en bois me bloquent », « Mais à quoi peuvent bien servir ces miroirs » … Oui, toutes ces questions vous allez vous les posez et bien sûr en avançant vous allez pouvoir retourner sur vos pas pour atteindre ce coffre qui vous semblait auparavant inaccessible. À terme, vous aurez les 3 armes, ainsi que d’autres pouvoirs, vous pourrez alors vous déplacer partout dans ce labyrinthe.

Chaque zone a son thème visuel, mais aussi sonore et quel régal ! Se balader dans cet étrange univers tout en pixel art magnifique est tellement agréable. Le jeu est visuellement plus fin que le premier, la bande-son par Carlos Viola est juste impeccable, tout est juste et sonne bien, on ne ressent jamais de lassement de cette ambiance, autant visuel que musical. Les animations de notre Pénitent ou des ennemis sont juste au poil. Tout est fluide et logique, le nombre de personnages (et leurs variantes plus fortes) est plutôt important et on adore se retrouver dans une nouvelle zone, découvrir les nouveaux ennemis et périr sous leurs coups jusqu’à connaitre leurs patterns et les occire avec passion.

Conclusion 8.6 /10 Blasphemous 2 fait presque tout mieux que son prédécesseur : plus fin visuellement, plus complet niveau gameplay, un petit peu plus long (compter 13-15h pour un 100%). Cependant, il ne révolutionne quand même pas la formule installée par le premier. On a l'impression de suivre la même trame de jeu, de même pour les personnages que l'on rencontre, on perd en réalité l'étonnement du premier opus. Cependant il y gagne en fluidité, en gameplay, en affinage visuel. Si vous n'avez pas fait le premier, vous pouvez vous lancer dans le second. Cependant, attention, il sera difficile alors de faire le premier ensuite. LES PLUS Encore plus beau
Encore plus fluide
3 armes pour 3x plus de plaisirs
Un côté metroidvania plus accessible
Une durée de vie un poil plus longue (si on ne compte pas les DLC du premier) LES MOINS Peut-être un peu plus facile
Moins cruel dans son gameplay que le premier
Les énigmes ont disparu
Beaucoup moins de surprise

