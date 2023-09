Izanagi Games est de retour avec un nouveau jeu pour la Nintendo Switch : Dark Auction : Hitler’s Legacy, un nouveau jeu d’aventure à l’histoire écrite par nulle autre que Rika Suzuki, qui a écrit pour les jeux d’aventure développés chez Riverhillsoft (série J.B. Harold, Toudou Ryuunosuke Tantei Nikki, etc.), ou pour les jeux Nintendo DS et Wii créées pour Nintendo (série Hotel Dusk, Last Window, Another Code) chez CiNG.

Dark Auction : Hitler’s Legacy est un jeu d’aventure écrit par Rika Suzuki, dont les personnages sont dessinés par Kohsuke (auteur du manga GANGSTA.). Il se déroule dans l’Allemagne de 1980, et son histoire tourne autour d’une mystérieuse vente aux enchères où les gens peuvent enchérir sur divers objets en échange de leurs souvenirs. Il décrit les mystères liés à l’héritage d’Hitler, ainsi que les personnes qui y sont impliquées. Le protagoniste, Noah, vit avec son père excentrique qui est littéralement obsédé par les objets liés à Hitler et en recherche constamment de nouveaux. Il participe à une mystérieuse vente aux enchères dans un vieux château, où sont exposés des objets liés à l’héritage secret d’Hitler. À propos de cette vente aux enchères : une règle stipule que seuls les souvenirs peuvent être utilisés pour acheter les objets, et que ces souvenirs doivent être vrais.

Dark Auction : Hitler’s Legacy devrait sortir en 2024 sur Nintendo Switch, mais avant cela, il bénéficie d’une campagne de crowdfunding sur Campfire du 2 septembre au 31 octobre. Izanagi Games espère récolter au moins 2 millions de yens (13 719,50 $). N’oubliez pas de consulter la page Campfire du jeu (uniquement disponible en japonais) !

Bellwood (la société fondée par Rika Suzuki en 2009) est en charge de la planification avec Izanagi Games (qui est également en charge du développement et du marketing).

Avec cette campagne, Izanagi Games a l’intention de faire découvrir Dark Auction aux joueurs du monde entier. Le jeu sera disponible dans les langues suivantes :

Voix : Anglais, Japonais

Texte : Anglais, Japonais, Chinois (simplifié, traditionnel)