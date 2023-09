Quelques mois après sa sortie (notre test ici), LEGO 2K Drive propose une démo sur l’eShop partout dans le monde.

Bienvenue à Bricklandia, immense monde ouvert LEGO® et lieu parfait pour une aventure unique. Faites la course partout, jouez avec qui vous voulez, construisez vos parcours de rêve et battez-vous contre des fous du volant pour remporter le Trophée Céleste ! Dans LEGO 2K Drive, vous êtes libre de foncer à bord d’un bolide exceptionnel et transformable, aussi bien sur des circuits qu’en hors piste, ainsi sur sur l’eau. Découvrez le monde gigantesque de Bricklandia, montrez vos talents de pilote et construisez des véhicules brique par brique !

Installez-vous, mettez les gaz et partez à la découverte d’un nouveau monde, dans des courses spectaculaires ! Activez le mode Histoire complètement fou, lancez-vous dans une course contre la montre ou participez à des tournois, et éclatez-vous dans des mini-jeux uniques. Visez la victoire en maîtrisant l’art du dérapage, du turbo et des boosts pour votre véhicule !

En mode Histoire, devenez un champion en vous battant contre des adversaire légendaires. Grimpez dans le classement à chaque victoire, et affrontez l’infâme Shadow Z.

Lancez-vous à la conquête de Bricklandia, faites la connaissance de ses habitants haut en couleur et menez des quêtes fantasques. Traversez de luxuriants paysages sur la route de Turbo Acres, faites du hors-piste dans les déserts du comté de Big Butte, voguez sur les cours d’eau de Prospecto Valley, et bien plus encore.

Pour construire des véhicules au Garage, il suffit de savoir assembler des briques. Construisez de nouvelles voitures et des bateaux à partir de rien, modifiez tous les véhicules de votre collection, ou suivez les constructions guidées, puis partez faire un tour !

Baladez-vous dans Bricklandia sur écran partagé ou rejoignez les autres pilotes en ligne ! Le contenu bonus n’est accessible qu’à partir du compte Nintendo utilisé lors de l’achat de celui-ci.