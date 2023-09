Londres, Royaume-Uni. — 1er septembre 2023 — The Pokémon Company International invite les Dresseurs à célébrer Pokéween, la saison de l’épouvante, en profitant de nouvelles offres et expériences de jeu :

Activités sur le thème de Pokéween dans Pokémon GO

À l’occasion de Pokéween, les joueurs de Pokémon GO croiseront davantage de Pokémon de type Fantôme et des Pokémon déguisés, recevront divers bonus et bien plus encore. Les événements de jeu Pokémon GO auront lieu tout au long du mois d’octobre. The Pokémon Company International révélera des informations supplémentaires ultérieurement.

Pokéween arrive dans Pokémon Sleep

Pokéween arrive bientôt dans Pokémon Sleep. Les joueurs trouveront davantage de Pokémon de type Fantôme lorsqu’ils se renseigneront sur leur sommeil le matin, recevront divers bonus et bien plus encore. Ils pourront aussi prendre part à un événement de jeu Pokémon Sleep fin octobre. The Pokémon Company International révélera des informations supplémentaires ultérieurement.

Mimiqui et le nouveau Pass de combat arrivent sur Pokémon UNITE

Mimiqui se joindra à la mêlée dans Pokémon UNITE le 19 octobre, et le prochain Pass de combat Pokémon UNITE sera disponible du 24 octobre au 4 décembre. Les joueurs et joueuses pourront accomplir des missions uniques pour gagner des récompenses, notamment l’Holo-costume Lézargus gentleman cambrioleur.