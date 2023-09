On revient avec l’insiders du moment qui semble en forme, I’m a Hero Too a lancé quelques rumeurs sur les projets de SEGA pour 2024, ce qui correspond à ce que la publication d’informations Bloomberg a déclaré en avril 2022. Pratique.

SEGA se replonge dans son vaste catalogue et prépare des reboots de plusieurs franchises de jeux classiques telles que Jet Set Radio, Comix Zone et Guardian Heroes.

Bloomberg avait de base mentionné que Crazy Taxi et Jet Set Radio étaient en cours de développement, les informations concernant Comix Zone et Guardian Heroes sont donc nouvelles. I’m a Hero Too a également mentionné que SEGA lancera un nouveau jeu Sonic the Hedgehog l’année prochaine.

Le compte Reddit de I’m a Hero Too semble avoir été supprimé depuis.