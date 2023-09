Rune Factory 3 Special est le troisième opus de la série Rune Factory sur la Nintendo Switch. Nous vous avions déjà parlé de ce remake du jeu Rune Factory 3 sorti en 2011 sur Nintendo DS dans notre preview.

Aujourd’hui, nous vous proposons de rentrer un peu plus dans les détails de ce titre très attendu au travers de ce test.

Un secret difficile à préserver

Dans Rune Factory 3 Special, nous incarnons le personnage de Micah, un jeune homme doté d’une étonnante capacité de métamorphose lui permettant de se transformer en Lainy, un petit monstre ressemblant à un mouton doré sur deux pattes.

Après un mystérieux évènement qui nous a laissé amnésique, notre personnage va tomber de nulle part devant la maison de Shara dans le petit village de Sharance. Shara est une jeune fille d’une grande douceur qui va nous venir en aide puis nous accueillir. Elle va nous proposer un logement au cœur de l’arbre Sharance et nous confier, en contrepartie, la tâche de prendre soin des champs situés aux pieds de cet arbre majestueux. Face à cette situation inattendue et n’ayant que peu d’autres options, nous acceptons sa généreuse offre.

Alors que Shara nous fait découvrir nos futurs champs, nous sommes pris au dépourvu par une attaque de monstres nous obligeant à nous engager dans notre tout premier combat. Ce combat nous permet de fixer la difficulté du jeu : normale, difficile ou infernale. Nous constatons également que les habitants de Sharance nourrissent une profonde aversion envers les monstres. Ils ne cherchent cependant pas à les éliminer, mais plutôt à les renvoyer dans leur propre « monde », la mystérieuse Forêt du Commencement, grâce à des armes enchantées par le sortilège Tamitaya.

Cette antipathie envers les monstres complique la situation, car nous détenons le pouvoir de nous transformer en l’une de ces créatures. Par conséquent, nous préférons garder notre secret bien caché. Pour découvrir comment Micah gérera cette délicate situation, il faudra plonger dans l’aventure du jeu !

Une vie à la ferme Sharance

Le village de Sharance abrite de nombreuses habitations et boutiques. Entre l’épicerie et la boutique de fleurs, nous disposons d’une belle variété de cultures à acheter pour chaque saison. L’épicerie nous permettra également d’acheter des ingrédients pour nos recettes de cuisine et, un peu plus tard dans le jeu, d’agrandir nos placards et d’investir dans quelques meubles pour notre maison.

L’armurerie sera elle aussi bien pratique pour acheter nos premiers outils, armures et armes. Cependant, avant de dépenser des sous à l’armurerie, nous allons utiliser panneau de quêtes situé dans le village. En effet, chaque jour, nous pouvons répondre à une requête et obtenir leurs récompenses qui seront parfois des outils ou des armures, ce qui sera notamment pratique au début du jeu.

Plus tard, avec l’apparition de l’artisanat, cette boutique aura moins d’intérêt, car nous serons capables de fabriquer nous-mêmes notre équipement. Nos créations pouvant être améliorées, elles seront bien souvent meilleures que celles de la boutique. En revanche, nous aurons toujours besoin de ce bâtiment pour construire et améliorer une grange. Cette dernière est indispensable si nous souhaitons nous lancer dans l’élevage.

Nous trouverons également d’autres lieux intéressants comme l’auberge qui nous permettra d’acheter des « pains de recette » chaque jour pour apprendre à concevoir plats cuisinés, mais aussi accessoires, armes et potions. Une manière originale pour obtenir de nouvelles recettes et plans. Attention toutefois à avoir un niveau suffisant sinon le petit pain ne nous servira à rien…

Les bains nous permettront de restaurer notre énergie moyennant finance, la cabane de pêcheur à trouver des poissons spécifiques, etc.

Lors de nos déambulations dans le village, nous pourrons converser avec plus d’une vingtaine de personnages ayant tous leur propre caractère : gentil, paresseux, loufoque ou encore sérieux… Explorer ces personnalités et interagir avec eux pour tisser des liens amicaux ou plus intimes constitue une expérience agréable.

Concernant l’aspect agricole, les champs qui nous sont confiés sont assez vastes, mais couverts de mauvaises herbes, d’herbes colorées ou encore de souches et de pierres. Il va donc falloir faire un brin de ménage ! Cependant, certaines plantes pourraient être utiles pour des recettes ou pour soigner notre barre de vie ou de PR (notre endurance) ou encore une altération d’état ! De plus, il arrive que nous trouvions des semences lors du désherbage. Une bonne raison pour régulièrement faire cette activité.

Comme la plupart des jeux de simulation de ferme, notre exploitation dispose d’un bac d’expédition central. Pour vendre nos récoltes et autres produits, il suffit de les déposer à l’intérieur. Karina, la jeune épicière, viendra récupérer son contenu chaque jour vers 17 heures.

Nos journées seront donc rythmées par notre travail à la ferme, nos interactions avec les habitants, ainsi que par des combats contre les monstres dans les environs du village. Une routine s’installe progressivement, mais elle est ponctuée par les événements du village, les quêtes et l’intrigue issus de la partie RPG du jeu qui viennent régulièrement la briser. De plus, une fois que nous aurons une grange et des monstres à l’intérieur, nous pourrons leur demander de nous assister pour gérer nos champs et ainsi nous libérer quasi complètement de cette partie du jeu.

Des combats addictifs qui prennent beaucoup de placent

Le village de Sharance est entouré de quatre zones bien distinctes qui seront remplies de monstres. Chacune de ses zones représente une saison. Ainsi, nous pourrons aller pêcher des poissons de chaque saison ou des plantes indépendamment de la saison en cours dans notre ferme. La seule chose à prendre en compte est la difficulté de ces zones. Comme les saisons, la plus accessible sera le printemps, suivie de celle de l’été, etc. Un panneau vous indiquera le niveau recommandé pour « survivre » dans chacune d’elles.

Chaque zone est découpée en une dizaine de mini-zones qui abritent cultures, minerais, bois et bien entendu des monstres. Toutes les mini-zones ne seront pas accessibles au début du jeu et nous demanderons d’y retourner afin de les terminer. Les monstres arriveront à l’infini jusqu’à ce que nous ayons brisé le portail duquel ils s’échappent. C’est très pratique pour gagner de l’expérience ! Un peu moins quand on est à court de points de vie…

Le gameplay des combats est ultra-simple, nous n’avons qu’à bouger et appuyer sur B pour attaquer. Un système de sortilège se mettra petit à petit en place vous permettant d’utiliser des attaques magiques ou de vous soigner. Pour obtenir ces magies, il faudra récupérer des « capacités » ou parchemins de sort sur les monstres ou aller les acheter à la boutique de magie.

Afin de varier encore plus la partie combat, le jeu propose également un choix d’une petite dizaine d’armes qui vont venir modifier notre manière de jouer.

Il sera également possible de jongler entre diverses armes équivalentes, mais de types différents pour augmenter les dégâts sur les monstres : eau, feu et vent.

Lors de chaque sortie dans ces zones, nous devons veiller à ne pas trop perdre de points de vie et à ne pas épuiser notre barre de PR. Sinon, comme pour l’agriculture, nous finirons chez l’apothicaire après nous être évanouis. Si les premières hospitalisations sont gratuites, leur prix augmente assez vite.

L’exploration des zones en quête de combat ou de matériaux est plaisante. Les combats contre les boss demandent un peu plus de concentration, mais avec le bon équipement et le niveau suffisant, nous arriverons à les vaincre.

Pour les plus aventuriers d’entre nous, le jeu propose également des donjons aléatoires accessibles depuis notre logement. Classés par niveau, ces donjons permettent de récupérer plus facilement des matériaux sur les monstres. S’il vous manque un item pour votre artisanat, privilégiez les donjons.

Le jeu propose également de créer des groupes pour aller au combat. Il est possible d’invoquer un familier à partir d’une graine pour nous aider ou de demander de l’aide à un villageois. Attention aux villageois que vous inviterez, il faudra les faire eux aussi progresser pour qu’ils soient un tant soit peu utiles.

Les gains de niveau en folie

Dans Rune Factory 3 Special, nous gagnons en niveau pour toutes les activités que nous entreprenons, y compris des actions aussi inhabituelles que la résistance à un empoisonnement. Chaque montée de niveau renforce nos compétences et améliore les statistiques associées, contribuant ainsi à l’évolution de notre personnage.

Par exemple, simplement marcher augmente nos points de vie (PV), nos points de rune (PR) ainsi que notre vitalité. Cette dernière s’avère cruciale, car elle nous permet d’accomplir davantage de tâches à la ferme et de prolonger nos combats.

Ces compétences ont un impact direct sur toutes nos statistiques, améliorant significativement notre personnage et, par extension, notre expérience de jeu. De plus, elles sont diverses et variées, et notre personnage progresse rapidement au début du jeu, ce qui constitue une source constante de motivation.

C’est indéniablement addictif, mais cela se révèle extrêmement utile, notamment pour les joueurs les plus stratégiques qui consulteront régulièrement le menu pour déterminer quelles compétences améliorer en priorité.

Une partie RPG qui domine le jeu

La partie RPG du jeu est très présente et bien que très agréable, elle finit par supplanter la partie gestion que ce soit pour l’exploitation agricole ou pour les relations avec les habitants, sauf si vous jouez en mode normal.

La partie RPG permet de donner un fil conducteur au jeu et nous invite à avancer pour en découvrir plus sur notre personnage et sur les raisons qui poussent les humains et les bêtes à se haïr. Cependant, la plupart des quêtes nous demanderont de partir explorer les zones peuplées de monstres et à en découdre avec leur boss. En mode normal, la difficulté des combats est dérisoire et on s’ennuie vite ce qui pousse le joueur à augmenter la difficulté.

Dès que celle-ci est un peu plus élevée, nous avons laissé l’agriculture de côté afin d’améliorer nos compétences d’artisanat pour avoir un meilleur équipement et des potions de soin. Nos monstres domestiques s’occupent de nos champs nous assurant ainsi d’avoir suffisamment de ressources financières pour fabriquer nos objets et partir en combat. C’est à ce moment-là que Rune Factory 3 Special est plus devenu un RPG qu’un jeu de simulation de ferme ou de vie.

C’est assez dommage !

Cette dimension RPG comble les manques de scénario des jeux de simulation de ferme standard donnant un net avantage à la série des Rune Factory. Cependant, en jouant sur cette partie RPG, nous en délaissons les relations avec les habitants et nous finissons bloqués par manque de petite amie…

Un remake agréable

Rune Factory 3 Special offre aux joueurs l’occasion de redécouvrir ou de vivre pour la première fois l’aventure initialement sortie sur Nintendo DS. Cette version Nintendo Switch bénéficie de mises à jour graphiques significatives pour la moderniser, avec une attention particulière portée à tous les éléments visuels.

Les décors sont détaillés dans un style de dessin en 2D, tandis que les personnages sont représentés en 3D dans un style chibi. Les monstres ont également subi une transition vers la 3D et arborent généralement des couleurs vives. L’ensemble visuel est plaisant, que ce soit en mode portable ou en mode TV.

Chaque personnage est accompagné d’un magnifique artwork qui reflète ses émotions lors des dialogues. Ces illustrations sont d’une grande beauté. Les menus de l’interface ainsi que les objets ont également été conçus avec goût. Les différentes interfaces, telles que l’équipement du personnage, les compétences ou les relations, sont conviviales et facilement accessibles. Une organisation sous forme d’onglets permet de maintenir chaque écran clair tout en fournissant toutes les informations essentielles.

En ce qui concerne la bande-son, les musiques agréables accompagnent parfaitement nos aventures quotidiennes. Comme c’est souvent le cas dans les jeux de simulation de ferme, la musique est généralement apaisante, favorisant la concentration, tandis que des rythmes plus soutenus interviennent pendant les combats. Les effets sonores sont également présents et rythment nos actions.

Le gameplay est simple et très agréable. En ce qui concerne la partie agriculture, le contrôle avec le stick analogique peut parfois manquer de précision pour cibler les cases, mais la croix directionnelle offre une alternative efficace et améliore considérablement la précision. La sélection d’outils ou d’objets via le menu, accessible par la gâchette L, est pratique et met le jeu en pause pendant que nous faisons nos choix, ce qui se révèle particulièrement utile lors des combats, notamment pour s’administrer des soins.

Conclusion 6.7 /10 Ce remake de Rune Factory 3 Special est un bon RPG avec une partie gestion de ferme et artisanat. Il compte toutes les mécaniques qui font le succès des jeux de simulation de ferme avec une partie RPG, certes un peu cliché au départ, mais qui pousse le joueur à jouer pour satisfaire sa curiosité. Le gameplay est simple et accessible permettant à chaque joueur de s’approprier rapidement le titre. Nous noterons l’effort apporté sur le type des armes et de monstre ainsi que l’utilisation de sort. Les gains de niveaux réguliers et sur de multiples compétences sont ultra-satisfaisants et la progression de notre personnage se ressent rapidement. La ville de Sharance et les alentours offrent un beau terrain de jeu qui compte de nombreux personnages tous plus attachants les uns que les autres (oui même les ronchons). On sent que les dialogues ont été rédigés avec goût et on ne peut que savourer chaque échange. Niveau graphisme, le jeu est beau et correspond à ce que l’on attend d’un remake de jeu du genre. Les menus et le scénario laissent entrevoir une bonne durée de vie. Il est important de noter que Rune Factory 3 Spécial est avant tout un RPG avec une partie simulation de vie/ferme. Malheureusement, les deux parties ne sont pas vraiment équilibrées, mais le jeu est très agréable et addictif. LES PLUS Un scénario prenant

