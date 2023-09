Un pack comprenant la console Nintendo Switch Lite au design inspiré d’Animal Crossing : New Horizons, ainsi qu’un pack Nintendo Switch Sports sortiront en Europe à la fin de l’année.

5 septembre 2023 – Si vous comptez acquérir une console Nintendo Switch à la fin de l’année, les nouveaux packs annoncés par Nintendo aujourd’hui pourraient vous intéresser.

Un nouveau pack Nintendo Switch Lite, disponible dans les versions corail et turquoise, au design inspiré d’Animal Crossing: New Horizons dispose du jeu préinstallé. Où qu’ils aillent, les joueurs peuvent ainsi bâtir leur propre paradis insulaire avec style. Ce pack sort le 20 octobre.

La Nintendo Switch Lite est légère, compacte et conçue pour jouer exclusivement en mode portable. Les joueurs ont ainsi la possibilité de jouer où qu’ils se trouvent, que ce soit en voyage, sur leurs canapés ou dans leurs jardins. La Nintendo Switch Lite est intégralement compatible avec le catalogue des jeux Nintendo Switch fonctionnant en mode portable, dont Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ou encore Super Mario Bros. Wonder, le tout nouveau jeu de la série qui sort le 20 octobre.

Une console Nintendo Switch avec Joy-Con bleu néon/rouge néon, Nintendo Switch Sports préinstallé, une sangle de jambe et un code pour un abonnement individuel de trois mois au Nintendo Switch Online vient également compléter l’offre. Avec ce pack, chacun peut s’équiper d’un Joy-Con et participer à sept activités sportives en bougeant comme s’il était réellement au cœur de l’action : volley-ball, badminton, bowling, football, chambara, tennis et golf. Les joueurs peuvent utiliser la sangle de jambe incluse pour jouer au football, lors de séances de tirs au but et de matches à 1 contre 1 ou à 4 contre 4.

De nouveaux packs Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite sont en approche ! Ces packs Nintendo Switch Sports et Animal Crossing New Horizons seront disponibles à partir du 20/10. pic.twitter.com/g8k8bSjRix — Nintendo France (@NintendoFrance) September 5, 2023