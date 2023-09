Fae Farm est un jeu du studio Phoenix Labs. C’est un RPG de simulation fermière. Ce jeu nous a été vendu comme un digne héritier des must-have du genre que sont Animal Crossing et Stardew Valley. Il est très attendu par les fans du genre. Il sort le vendredi 8 septembre sur Nintendo Switch. Est-il à la hauteur de ce qu’il prétend ?

Des bases solides

Lorsque vous lancez le jeu, vous devez créer votre personnage, étape cruciale de ce genre de jeux. Et nous pouvons dire que les propositions du jeu en termes de diversités de couleurs et d’aspects sont vraiment importantes. Vous pourrez choisir les éléments de corpulence, de couleur de peau, de chevelure, de formes et de couleurs des yeux, de formes de bouche, couleurs de cheveux et de sourcils ainsi que les détails type taches de rousseur… Vous aurez aussi le choix dans le pronom utilisé pour vous dénommez.

Pour une fois, le jeu commence avec un scénario différent du traditionnel héritage de ferme familiale laissée par un grand-parent. Ici, vous aurez récupéré un message d’une bouteille lancée à la mer qui vous invite à venir rejoindre une île qui a besoin de vous. Le message promet la mise à disposition d’une maison si vous vous présentez à l’auteur du message.

Vous êtes donc partis en expédition et vous avez atteint l’île après avoir fait naufrage.

Une fois arrivé(e) sur l’ile d’Azoria, vous êtes accueilli(e)s par la maire Merritt qui n’est autre que la personne qui a lancée la fameuse bouteille à la mer. Celle-ci vous fait une première présentation plutôt catastrophique de l’île mais elle vous demande de rester car selon elle l’île en vaut vraiment la peine. Elle nous fait alors don de la carte de l’île et nous informe qu’un paquet de bienvenue nous attend dans notre maison.

Au cours du premier chapitre qui fera office de tutoriel, vous vous familiariserez avec les lieux, les commandes les plus essentielles et les habitants de l’île. Vous allez donc obtenir la maison promise par la lettre, mais aussi un lot d’outils : une pioche, une hache, une faucille, une pelle et un arrosoir.

Après la prise en main des outils, Merritt nous présente le mode construction et l’almanach. Ce dernier fera office de traditionnelle encyclopédie regroupant tous les plans, tous les objets à débloquer ou à construire. Puis, elle nous apprend qu’il faudra consulter quotidiennement notre boite aux lettres afin de recevoir les quêtes des autres villageois. Enfin, elle nous fait construire un feu de cuisson qui nous permettra de cuisiner des plats rudimentaires afin de regagner de l’énergie.

En effet, nous disposons dans un premier temps de deux barres à surveiller de très près : la barre d’énergie et la barre de santé.

Une fois votre barre d’énergie écoulée, comme dans les autres jeux, vous ne pourrez plus faire d’action avec les outils sans manger ou vous reposez mais vous ne vous évanouirez pas ce qui est plutôt rassurant.

Ensuite, elle nous invite à rencontrer quelques personnages importants de l’île comme Eddy le marin et Mel l’apiculteur qui vous délivreront deux outils supplémentaires contre la réalisation de quelques quêtes. Après avoir récupéré votre canne à pêche et votre filet, vous aurez l’essentiel de la panoplie du bon fermier qui se respecte.

La fin de ce chapitre 1 marque la fin du tutoriel de départ et permet de débloquer l’accès au multijoueur. Nous en reparlerons plus tard.

Au cours des chapitres suivants, vous débloquerez une arme (un bourdon magique) pour vous défendre contre les babazars qui peuplent la mine qui vous devrez débloquer.

Ensuite, vous aurez accès aux animaux et à l’élevage qui arriveront avec le déblocage de votre cabane pour animaux. Dans celui-ci, vous pourrez élever des pouleus et des Lapicotons. Vous devrez les nourrir et prendre soin d’eux pour qu’en retour ils vous délivrent quelques produits tels que des œufs et de la laine.

Comme tous les autres jeux du genre, vous pourrez faire évoluer vos outils moyennant des minerais ou des lingots que vous aurez obtenus en farfouillant dans les donjons. Vous pourrez aussi agrandir votre maison et surtout vous pourrez décorer votre intérieur et votre extérieur et compte tenu du nombre important d’items proposés, il y en aura pour tous les goûts et chacun pourra y trouver son inspiration.

Jusqu’à maintenant, direz-vous, il s’agit d’un jeu traditionnel de ferme comme il en existe des centaines. En quoi se démarque-t-il ?

Un menu clair et efficace

Le menu nous permet d’accéder rapidement à nos quêtes, à notre progression dans les niveaux de fermier (forage, bûcheronnage, agriculture, pêche, cueillette, capture de bestioles, soins aux animaux, cuisine, brassage de potions, magie). Ensuite, nous avons accès au statut des relations sociales, au calendrier, à l’almanach, au localisateur de donjon, à la carte, à l’inventaire, au multijoueur, sauvegarder, aux paramètres, à un bouton « à l’aide je suis coincé », et un bouton permettant de revenir au menu principal.

À noter que contrairement à d’autres jeux comme Animal Crossing, il est possible d’avoir plusieurs sauvegardes différentes sur le jeu.

Des ajouts de fonctionnalité subtiles et très utiles

Le jeu reprend les mécaniques qui fonctionnent très bien chez ses prédécesseurs mais il fait aussi des ajouts plutôt intéressants et fort utiles pour ce type de jeu.

En effet, dans la plupart des jeux du genre, vous devez switcher entre les différents outils afin de sélectionner le bon pour réaliser l’action que vous souhaitez. Dans Fae Farm, la sélection se fait de manière automatique ce qui facilite grandement les opérations de déblayage de ferme par exemple. De plus, lorsque vous souhaitez utiliser un outil vous n’avez pas besoin de spammer le bouton plusieurs fois pour que l’action se fasse comme taper du bois ou de la pierre. Il suffit pour cela de rester appuyé sur le bouton A pour que l’action se poursuive jusqu’à la réalisation de la tâche.

Vous pouvez activer la carte à l’aide du bouton « – ». Celle-ci n’est pas dévoilée que pour une bonne moitié au début du jeu et elle est déjà assez vaste. Il faudra un peu de temps sur le jeu pour arriver à bien se repérer. Mais cela promet de nombreuses heures de jeu pour pouvoir tout débloquer.

De plus, vous pouvez accéder aux personnages ayant des quêtes à vous proposer ou à valider à partir de la carte. Lorsque vous activez le personnage en question, un indicateur sous forme de boussole apparait dans votre environnement et vous pourrez le suivre afin de retrouver ce personnage et de récupérer ou valider votre quête. Cette fonctionnalité est très bien pensée et est vraiment utile pour ce type de jeu.

D’autre part, lorsqu’une information importante vous est donnée comme une quête, pour passer celle-ci vous devrez maintenir le bouton A appuyé ce qui permet de ne pas perdre d’information parce que l’on a voulu aller trop vite.

Concernant les donjons, deux éléments sont à noter. Nous conservons notre progression même après avoir quitté la mine ou changé de jour. Si nous avons débloqué la porte d’un niveau, nous pouvons y accéder de nouveau sans avoir à retrouver les interrupteurs disséminés dans celui-ci.

De plus, lorsque vous aurez débloqué des niveaux il est possible d’acheter des items, des sceaux qui varient tous les 5 étages, afin de pouvoir vous y téléporter de nouveau.

Les seuls petits bugs sans incidence pour votre partie auront été détectés dans ces endroits. En effet, lorsque vous cognerez sur des babazars (monstres peuplant les donjons), si vous les envoyez dans le décor, ceux-ci disparaitront tout bonnement comme s’ils étaient happés. Cela a ses avantages car le combat se termine mais l’inconvénient est que l’on n’obtient alors pas les objets qu’ils laissent lors de notre victoire.

Les surprises à la fin des donjons sont vraiment sympathiques. Nous n’en dirons pas plus pour ne pas vous gâcher la surprise.

Nous avons aussi beaucoup aimé l’enchaînement des quêtes qui se fait de manière très fluide. Une quête terminée en induit très souvent une autre. Et nous ne sommes jamais à court de missions à réaliser.

Un autre élément apparait dans cet opus : la magie. Il est vrai que le titre est assez évocateur avec la présence des fées et qu’il pourrait en effrayer plus d’un. Cependant, la présence de la magie jusqu’alors est très bien dosée et le jeu n’a pas un abord enfantin de cette composante.

Le multijoueur

Afin d’accéder au multijoueur, il vous est proposé avant même de lancer une partie de créer un compte Phoenix Labs ce qui se fait très rapidement et très facilement. Cette démarche vous permettra de récupérer un pseudonyme utile pour la suite des opérations.

Nous avons donc testé le multijoueur en crossplatform et celui-ci fonctionne parfaitement. Pour cela, il suffit d’avoir la personne dans notre liste d’amis pour l’inviter à rejoindre notre partie. Pour cela, il suffit de l’ajouter à votre liste d’amis à l’aide de votre pseudonyme de compte Phoenix Labs. Et une fois l’invitation acceptée, votre ami débarque sur votre île. Il pourra vous aider dans la réalisation des tâches d’agriculture, de pêche… Il pourra aussi vous aider à remplir les missions proposées et il partagera votre porte-monnaie.

Il est vraiment agréable de parcourir le jeu avec des amis et le crossplay ouvre beaucoup de possibilités.

Le visuel et le sonore sont aussi importants dans ce type de jeu

Le jeu propose des graphismes très mignons et très colorés. Les personnages rappellent ceux de My Sims, un jeu sorti précédemment sur DS. Il est très agréable de parcourir les différents environnements. Le jeu est aussi agréable à jouer en mode portable qu’en mode docké. Concernant la bande sonore, nous sommes accompagnés dans notre aventure par une musique de fond très agréable mais qui est faible et qui est vite surpassée par les bruitages des différents outils. Elle est totalement adaptée à ce type de jeu et elle est très agréable. Parfois, vous n’entendrez que le bruit des oiseaux environnants ce qui est vraiment agréable et relaxant.

Conclusion 9.7 /10 Vous l’aurez compris, Fae Farm est un excellent jeu de RPG de simulation fermière où tous les personnages ne vous veulent que du bien. Nous avons été conquis par sa prise en main facile et par son côté très relaxant. Il est vraiment beau à parcourir et la version Switch ne souffre d’aucun ralentissement. Les mécaniques classiques de ce genre sont bien présentes et certaines nouveautés très utiles ont même été ajoutées. Compte tenu de ce qui est proposé, la durée de vie sera vraiment très importante et vous permettra de vous adonner à la relaxation pour un bon nombre d’heures. Si vous êtes un fan de ce genre, nous ne pouvons que vous le conseiller et si vous ne l’êtes pas, il représente une belle proposition pour le découvrir. LES PLUS Un univers bienveillant en tous points

Un univers bienveillant en tous points Des mécaniques de jeu traditionnelles

Des mécaniques de jeu traditionnelles Des ajouts très utiles

Des ajouts très utiles Des graphismes tout mignons

Des graphismes tout mignons Une histoire prenante LES MOINS La musique qui parfois va s’arrêter et laisser un vide mais cela ne dure jamais longtemps

La musique qui parfois va s’arrêter et laisser un vide mais cela ne dure jamais longtemps Les très légers bugs des monstres (parce qu’il faut bien des moins) Détail de la note Gameplay 0

Originalité 0

Durée de vie 0

Répétitivité 0

Histoire 0

Contenu 0