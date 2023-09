Haru Okumura est une jeune femme issue d’une famille très riche et influente. Elle est la fille du PDG de la grande entreprise alimentaire Okumura Foods, Masayoshi Shido, un homme puissant et corrompu. Dès le début du jeu, Haru est présentée comme une élève de l’Académie Shujin, où se déroule une grande partie de l’intrigue.

Le personnage de Haru est introduit dans le jeu alors qu’elle est en proie à des problèmes familiaux. Elle est fiancée de force à un homme qu’elle n’aime pas, et son père la traite de manière indifférente, utilisant sa propre fille comme un atout dans ses manœuvres politiques. Cependant, Haru est déterminée à ne pas être utilisée comme un pion et à se rebeller contre l’injustice.

Plus tard dans le jeu, les Phantom Thieves of Hearts, le groupe de protagonistes dirigé par le joueur, rencontrent Haru alors qu’ils enquêtent sur la corruption de son père et de son entreprise. Haru rejoint les Phantom Thieves en tant que membre actif du groupe, avec pour objectif de démasquer la vérité sur les actions malveillantes de sa famille et de mettre fin à l’injustice qui les entoure.

Au fil de l’histoire, Haru joue un rôle clé dans l’intrigue du jeu en participant activement aux opérations de vol des trésors cognitifs des palais des individus corrompus, qui sont des manifestations physiques de leur corruption intérieure. Sa propre place dans le palais de son père est une étape importante de l’histoire.

Haru est également développée en tant que personnage tout au long du jeu, montrant sa détermination à se libérer des chaînes de son passé et à devenir une personne plus indépendante et compatissante. Elle trouve son propre Persona, « Mila, » qui représente des thèmes d’amour, de grâce et de beauté, et elle apporte des compétences de soutien et de guérison essentielles au groupe.