Un Nintendo Direct en Septembre, c’est possible ? C’est ce que plusieurs sources semblent confirmer. Après la présentation de Super Mario Bros Wonder le 30 Août, Nintendo pourrait profiter du mois de Septembre pour diffuser un nouveau Nintendo Direct. Ce dernier pourrait même arriver très prochainement. Mais attention encore une fois. Rien d’officiel pour le moment. Cependant, le créneau choisis ne serait pas surprenant et beaucoup d’informations circulent sur le sujet.

La première grosse info vient du site portugais Universo Nintendo, qui affirme qu’un Nintendo Direct serait diffusé la semaine prochaine, aux alentours du 13 septembre. Le site a déjà partagé de bonnes informations, ce ne serait donc pas la première fois qu’ils visent juste.

La seconde info, vient d’un leaker très connu, NateTheHate, sur twitter. Beaucoup de leaker ne sont que peu fiable, cependant NateTheHate a tapé juste dans beaucoup de ses prédictions. C’est notamment lui qui a indiqué précisément et en avance l’arrivée des jeux N64 et Gameboy dans le Nintendo Switch Online. NateTheHate donc, a annoncé il y a quelques heures qu’un Nintendo Direct arriverait « très prochainement ».

La dernière info est plus simple. Nintendo a, et ce depuis quelques années, régulièrement profité du mois de Septembre afin de communiquer sur son programme de fin d’année. Et après un Nintendo Direct consacré a Super Mario Bros Wonder, il ne serait pas étonnant de voir Nintendo communiquer un peu plus sur les sorties de fin d’années. On peut aussi espérer que la firme japonaise pourrait profiter de cette diffusion pour donner des nouvelles sur des projets de plus grande ampleur qui sont sous silence depuis bien longtemps. Oui, Metroid Prime 4 on pense à toi, après tout, on peut rêver non ? En tout cas, Nintendo a de quoi faire, avec un catalogue de fin d’année bien chargé et des rumeurs sur la prochaine console qui grandissent encore et toujours, parfois jusqu’à atteindre le ridicule. Rendez-vous donc dans les prochains jours, notamment aux alentours du 13 septembre pour en savoir plus.