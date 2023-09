La célèbre franchise de karaoké Let’s Sing est de retour avec Let’s Sing 2024 ! Que vous soyez un débutant du karaoké ou un professionnel de Let’s Sing, vous trouverez dans cette édition 2024 tout ce dont vous avez besoin : des hits, des classiques, vous pourrez chanter sur de nombreux titres à succès seul ou avec vos amis.

Let’s Sing 2024, développé par Voxler et publié par PLAION, sera disponible plus tard dans l’année sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One and Xbox Series X|S.

Décroche la lune !

Les solistes deviennent des stars dans le nouveau mode carrière de Let’s Sing 2024. Pour la première fois dans l’histoire de la franchise, Let’s Sing propose une histoire complète menant les joueurs du statut d’étudiant prenant leur premières leçons de chant au statut de célébrité mondiale. Maîtrisez de nombreuses chansons, relevez les défis et faites des rencontres inoubliables sur le chemin menant à la gloire.

Si vous êtes à la recherche d’une soirée karaoké entre amis, Let’s Sing 2024 est aussi fait pour vous : jusqu’à quatre joueurs peuvent chanter ensemble leurs titres préférés.

Le nouveau mode multijoueur, Let’s Sing Fest, s’adresse à tous ceux qui souhaitent faire la démonstration de leur performances vocales et se mesurer aux autres dans une compétition amicale. Rejoignez un lobby proposant une boucle infinie de chansons et tâchez d’atteindre le sommet du classement en chantant simultanément avec les autres.

Enfin, pour la première fois, exprimez-vous ! Vous pourrez personnaliser votre avatar et faire ressortir votre propre style. De son apparence à la façon dont il bouge, une infinité de possibilités vous attendent pour créer votre personnage.

Un Let’s Sing 2024 relooké et avec une toute nouvelle ambiance qui vous emmène sur les scènes des festivals pour vos meilleures performances !

La playlist est remplie de hits qui vous feront vous déhancher pendant toutes les performances. Cette année, parmi 40 chansons, les titres internationaux et français qui vous mettrons au défi seront les suivants :

Vianney – Dabali

BTS – Dynamite

Angèle – Libre

Lady Gaga – Hold My Hand

Patrick Fiori & Florent Pagny – J’y vais

Billie Eilish – Your Power

Louane – Secret

Restez à l’écoute, de nouvelles informations vous attendent sur Let’s Sing. En attendant, dépoussiérez vos micros, chauffez vos cordes vocales et préparez-vous à passer sous les projecteurs avec Let’s Sing 2024 !