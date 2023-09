Saint-Ouen, France – 7 septembre 2023 – Nighthawk Interactive, le développeur Budge Studios et Just For Games sont ravis d’annoncer l’arrivée du tout premier jeu Nintendo Switch dédié à la plus célèbre des poupées : Barbie Dreamhouse Adventures.

Disponible dès le 27 octobre 2023, cette aventure offre à toute la famille de nombreuses activités en compagnie de Barbie et de ses amis Ken, Renee, Daisy et bien d’autres encore. Des soirées piscine épiques aux relookings extrêmes en passant par la décoration éblouissante des pièces de la maison, l’expérience Barbie Dreamhouse Adventures est celle que vous créez !

À propos de Barbie Dreamhouse Adventures : Rejoignez Barbie™ et ses amis pour la toute première fois sur la Nintendo Switch dans Barbie DreamHouse Adventures ! Créez votre propre expérience Barbie DreamHouse ! Profitez d’une multitude d’activités amusantes, notamment la pâtisserie, la cuisine, la danse, le jardinage, la décoration intérieure, les mini-jeux et des fêtes à la piscine épiques ! Explorez la Barbie DreamHouse avec ses amis et habillez-vous avec des tenues à la mode pour être prêt(e) à prendre des photos ! Caractéristiques principales : INSTALLONS-NOUS : Vous aimez les transformations de décoration intérieure ? Aidez-moi à concevoir chaque pièce avec de superbes papiers peints et des décorations éblouissantes. Faites de cette DreamHouse la vôtre.

LES AMIS LES PLUS COOLS : Rencontrez Barbie et ses meilleurs amis ; « Brooklyn » Roberts, Renee, une fan de sport ; Daisy, une DJ talentueuse ; Teresa, une passionnée de sciences ; Nikki, une future styliste de mode, et l’unique Ken ! De plus, faites la connaissance de sa famille, y compris ses sœurs pleines de joie de vivre : Skipper, Stacie et Chelsea ! Même ses parents, M. et Mme Roberts, se joignent à l’aventure !

HABILLE-TOI : As-tu des astuces de mode ? Habille-toi avec de magnifiques robes de princesse ou détends-toi dans des pyjamas super confortables, il y a une tenue pour tout le monde ! Préparez-vous pour une séance de relooking ! Passez une journée de relooking entre filles avec Teresa et découvrez tous les accessoires sympas que vous pouvez ajouter à votre nouveau look !

CUISINER, PÂTISSER ET JARDINER : Pourquoi ne pas me rejoindre dans ma superbe cuisine ? Il y a tellement de délicieuses recettes à préparer ! Ou passez du temps dans votre jardin et cultivez vos fruits et légumes préférés.

COIFFURES : Préparez-vous pour une séance de relooking ! Il y a un salon de coiffure dans la DreamHouse, et vous pouvez créer une multitude de coiffures différentes !