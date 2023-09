Bandai Namco va porter Retro Game Challenge 1 + 2 Replay sur Nintendo Switch.

Retro Game Challenge est sorti sur DS en 2007, et XSEED l’a ensuite introduit en Amérique du Nord en 2009. La série a également vu le lancement de Retro Game Challenge 2 en 2009, mais uniquement au Japon. Retro Game Challenge 3 est ensuite sorti en 2014 sur 3DS en tant qu’exclusivité japonaise.

Retro Game Challenge 1 + 2 Replay proposera des versions remasterisées des jeux DS originaux. De plus, une nouvelle expérience de beat ’em up à défilement latéral est incluse.

Retro Game Challenge est un jeu vidéo qui a été publié en 2007 au Japon sous le nom « Game Center CX: Arino no Chousenjou » et en 2009 en Amérique du Nord sous le nom « Retro Game Challenge ». Il a été développé par Indieszero et édité par Namco Bandai Games.

Le jeu est conçu pour ressembler à une collection de jeux vidéo rétro des années 1980. Il s’inspire de l’émission de télévision japonaise « Game Center CX » dans laquelle le comédien japonais Shinya Arino relève des défis en jouant à des jeux vidéo rétro.

Dans Retro Game Challenge, les joueurs incarnent un personnage qui voyage dans le temps pour les années 1980. Ils se retrouvent dans la chambre d’un jeune garçon qui leur donne accès à une série de mini-jeux rétro fictifs. Ces mini-jeux sont conçus pour imiter les styles de jeu populaires de l’époque, tels que les shoot’em up, les jeux de course, les jeux de plateforme, etc.

Le but du jeu est de relever différents défis et objectifs dans ces mini-jeux pour progresser dans l’histoire et déverrouiller de nouveaux jeux. Le jeu capture l’essence de l’ère des jeux vidéo des années 1980, avec des graphismes rétro, des effets sonores nostalgiques et des références à de vrais jeux vidéo de l’époque.

Retro Game Challenge 2, également connu sous le nom japonais « Game Center CX 2: Arino’s Challenge, » est la suite du jeu vidéo Retro Game Challenge. Il a été développé par Indieszero et édité par Namco Bandai Games, tout comme son prédécesseur. Le jeu est sorti au Japon en 2009 sur la console portable Nintendo DS, mais il n’a malheureusement pas été publié en dehors du Japon.

Retro Game Challenge 2 suit le même concept que le premier jeu en plaçant les joueurs dans la peau d’un personnage qui voyage dans le temps pour revivre l’ère des jeux vidéo des années 1980. Les joueurs ont accès à une collection de mini-jeux fictifs qui sont conçus pour évoquer les jeux vidéo classiques de l’époque. Comme dans le premier jeu, le but est de relever des défis spécifiques dans ces mini-jeux pour progresser dans l’histoire et débloquer de nouveaux contenus.

Ce jeu propose une toute nouvelle sélection de mini-jeux rétro, avec de nouveaux genres de jeux et des défis inédits à relever. Il conserve le même style graphique rétro et les effets sonores nostalgiques qui ont fait le charme du premier jeu.