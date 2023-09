Licence actuellement populaire du manga et de l’animation japonaise, Demon Slayer a eu droit à une adaptation sur console dans le genre du Versus Fighting par le studio Cyberconnect2 en 2021. L’année dernière, un portage Nintendo Switch de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles est finalement arrivé moins de 1 an après la sortie sur les autres consoles. Cette fois-ci, Aniplex et Ufotable change totalement d’angle pour la licence en annonçant un tout nouveau jeu intitulé Kimitsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! Il s’agit Party-game uniquement prévu pour la Nintendo Switch en 2024 au Japon. Cette annonce démontre certainement le succès du précédent jeu sur Nintendo Switch malgré son retard, bien que beaucoup aurait certainement préféré un autre jeu de baston plutôt qu’un Party-game. Nous vous laissons le trailer d’annonce japonais du jeu ci-dessous ou disponible sur le site officiel japonais.

Articles similaires