Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– Alba: A Wildlife Adventure – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Among Us – $3.00 (prix de base : $5.00)

– Ashen – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Blossom Tales – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Bridge Constructor Portal – $2.24 (prix de base : $14.99)

– Catan – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Cat Quest II – $4.94 (prix de base : $14.99)

– Chroma Squad – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Cook, Serve, Delicious! 2!! – $2.00 (prix de base : $12.99)

– Cook, Serve, Delicious! 3?! – $2.00 (prix de base : $19.99)

– Cozy Grove – $8.68 (prix de base : $14.99)

– Crypt of the NecroDnacer – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Donut County – $3.79 (prix de base : $12.99)

– Eldest Souls – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Everdream Valley – $17.49 (prix de base : $24.99)

– Evoland Legendary Edition – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Fairune Collection – $3.99 (prix de base : $9.99)

– Florence – $1.99 (prix de base : $5.99)

– Freshly Frosted – $6.43 (prix de base : $9.99)

– Ghost of a Tale – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Gone Home – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Gorogoa – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Gunman Clive HD Collection – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Hover – $4.99 (prix de base : $24.99)

– Human: Fall Flat – $5.99 (prix de base : $19.99)

– I Am Dead – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Jenny LeClue: Detectivu – $2.99 (prix de base : $24.99)

– Kamiko – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Kao the Kangaroo – $13.49 (prix de base : $29.99)

– Kentucky Route Zero – $14.99 (prix de base : $24.99)

– Lanota – $5.99 (prix de base : $14.99)

– Last Stop – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Lunark – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Mechstermination Force – $2.03 (prix de base : $11.99)

– Mercenaries Blaze: Dawn of the Twin Dragons – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Mercenaries Saga Chronicles – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Mercenaries Wings: The False Phoenix – $7.79 (prix de base : $12.99)

– Mighty Switch Force Collection – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Minute of Islands – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Mortal Shell: Complete Edition – $2.99 (prix de base : $29.99)

– Mundaun – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Neon White – $17.49 (prix de base : $24.99)

– Oceanhorn – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Oceanhorn 2 – $17.99 (prix de base : $29.99)

– Oddworld: Soulstorm – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Phantom Breaker: Omnia – $4.99 (prix de base : $19.99)

– PictoQuest – $2.49 (prix de base : $9.99)

– Pode – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Pumpkin Jack – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Rabi-Ribi – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Runbow – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Sail Forth – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Sayonara Wild Hearts – $7.79 (prix de base : $12.99)

– ScourgeBringer – $6.79 (prix de base : $16.99)

– Shadows of Adam – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Shantae: Half-Genie Hero – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Shantae: Risky’s Revenge – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Shantae and the Pirate’s Curse – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Slime-san – $2.39 (prix de base : $11.99)

– Souldiers – $12.99 (prix de base : $19.99)

– Splasher – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Subsurface Circular – $2.99 (prix de base : $5.99)

– Super Chariot – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Superhot – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Tails of Iron – $7.49 (prix de base : $24.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – $17.49 (prix de base : $24.99)

– Telling Lies – $4.99 (prix de base : $19.99)

– The Artful Escape – $9.99 (prix de base : $19.99)

– The Friends of Ringo Ishikawa – $8.99 (prix de base : $14.99)

– The Lord of the Rings: Adventure Card Game – $9.99 (prix de base : $19.99)

– The Next Penelope – $2.59 (prix de base : $12.99)

– The Pathless – $19.99 (prix de base : $39.99)

– The Talos Principle – $4.49 (prix de base : $29.99)

– They Bleed Pixels – $1.99 (prix de base : $14.99)

– This War of Mine – $1.99 (prix de base : $39.99)

– Trine: Ultimate Collection – $12.49 (prix de base : $49.99)

– Twelve Minutes – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Warhammer 40,000: Boltgun – $16.49 (prix de base : $21.99)

– What Remains of Edith Finch – $4.99 (prix de base : $19.99)

– WILL: A Wonderful World – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Wingspan – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Yono and the Celestial Elephants – $3.99 (prix de base : $19.99)