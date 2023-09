Le jeudi 07 octobre 2023, Nintendo-Town a été invité à la rentrée française du développeur nippon Bandai Namco Entertainment. Nous avons pu notamment tester quatre de leurs prochains jeux prévus sur la Nintendo Switch. Que pouvons-nous retenir de Paw Patrol World – La Pat’Patrouille, Jumanji: Aventures Sauvages, Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, et Sword Art Online Last Recollection ?

Paw Patrol World – La Pat’Patrouille

Les jeux se suivent et ont au moins le mérite de ne pas se ressembler pour la Pat’Patrouille. Après un petit tour de circuit sur Paw Patrol, la Pat’Patrouille : Grand Prix, les chiens de la Grande Vallée vivent de nouvelles aventures dans un monde ouvert où le joueur est libre de ses déplacements.

Le monde est découpé en plusieurs « zones » et nous n’avons pu en voir qu’une seule le temps de la session. Dans celle-ci, nous contrôlions les chiens de la Pat’Patrouille. Nous pouvions soit suivre la trame principale dans laquelle les chats de Monsieur Hellinger, maire de la ville voisine, sèment la pagaille, soit réaliser la dizaine de quêtes placées sur toute la carte.

Les quêtes annexes étaient très simples, et nécessitaient globalement de changer de chien et d’appuyer sur « A ». Pour simplifier les déplacements, le joueur peut se déplacer à pied, mais aussi en voiture.

Les quêtes nous rapportent des os (qui sont aussi placés un peu partout sur la carte) et ces derniers permettent de gagner des éléments de personnalisation pour nos chiots.

Paw Patrol World – La Pat’Patrouille sera disponible le 29 septembre 2023 au prix de quarante euros. C’est un jeu avant tout réservé pour les 3-5 ans, jouable en coopération.

Jumanji: Aventures Sauvages

Jumanji: Aventures Sauvages est la suite d’un jeu sorti en 2019, dont vous pouvez lire notre test ici dans nos colonnes. Nous sommes à nouveau avec les quatre lurons du deuxième film et le jeu reprend à peu près le même principe qu’un Tomb Raider.

Nous voyageons de niveau en niveau dans un mélange de jeu d’action, avec des monstres à tuer, de platformer et de puzzle. L’ensemble est plutôt homogène. Le jeu est à destination des 8-12 ans et jouable jusqu’à quatre en coopération. Sur chaque niveau, il y a des objets cachés comme les lettres « JUMANJI ».

Si les parties d’action et de puzzle étaient très simples, la partie platformer était étonnamment compliquée, même pour des adultes. Il faut savoir que le jeu se joue à quatre, mais il n’y a pas d’écran partagé. Les autres joueurs sont tous « rattachés » au premier joueur et ils devront le suivre gentiment, qu’ils le veulent ou non.

Jumanji: Aventures Sauvages sera disponible le 03 novembre 2023 pour le prix de quarante euros.

NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS

Bandai Namco France est fier de nous annoncer que les voix françaises de Boruto: Next Generations rejoignent l’aventure dans ce nouveau jeu de combat. Ils avaient par ailleurs invité Fabienne Loriaux, voix de Boruto, Christophe Hespel, voix de Sasuke, ainsi que la directrice artistique de la version de française, Julie Basecqz, pour fêter l’évènement.

Pas de surprise à ce niveau-là avec un jeu de combat au roster assez complet. Il y a énormément de touches, de personnages, et nous avons été, pour les néophytes que nous sommes, assez perdus en se lançant dans l’action. Ce sentiment de perdition est souvent bon signe : ça veut dire qu’il y a des choses à apprendre et à maîtriser dans le jeu. Les fans seront certainement ravis de pouvoir jouer leurs personnages préférés.

Les éditeurs parlent d’une histoire inédite mais nous n’avons pas pu la tester.

Vous pouvez voir notre test de la trilogie Ninja Storm juste ici. NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS sera disponible le 17 novembre 2023 au prix de soixante euros.

Sword Art Online Last Recollection

C’est une petite surprise, car il n’est pas encore annoncé sur notre console. Erreur de communication ? Fausse nouvelle ? La sortie de Sword Art Online Last Recollection sur la Nintendo Switch est à prendre avec des pincettes.

Nous avons testé le jeu sur un build Playstation et nous y avons entraperçu ce que propose le JRPG. Combats dynamiques avec des changements d’équipiers en pleine partie, il y a vraiment un gameplay dynamique et efficace. Il y a beaucoup de combos à maîtriser, avec des techniques où tout semble fluide, même pour des néophytes.

Nous n’avons pas pu en savoir au sujet du récit, composante majeure des JRPG.

Voilà le petit horizon des jeux de Bandai Namco Entertainment annoncé sur Nintendo Switch. Surtout des adaptations de programmes audiovisuels, mais peut-être aussi le prochain Sword Art Online !