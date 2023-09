My Time To Shine, un insiders/leaker jeux vidéo, a tweeté que Nintendo s’était associé à Universal Studios pour développer un film d’animation sur The Legend of Zelda.

Universal developing a live action Legend of Zelda movie pic.twitter.com/BfSDzF4fiA — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) September 10, 2023

Le premier film réalisé par Nintendo avec Illumination, The Super Mario Bros. Movie, a été un énorme succès, faisant de lui l’un des plus grands films d’animation de tous les temps.

Jeff Sneider, spécialiste d’Hollywood, avait déjà déclaré en juin que Nintendo travaillait avec Universal sur ce projet. Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle rumeur en soi.

En juin, Jeff Sneider, invité du podcast The Hot Mic, l’insider a fait la déclaration suivante :

« Ce n’est pas une grande surprise, mais d’après ce que l’on m’a dit, c’est presque officiel. On m’a révélé que le studio Universal était en train de conclure un gros contrat pour Zelda. Cela sera sûrement la prochaine grande franchise d’Illumination et Nintendo », a-t-il affirmé.

« On l’attendait tous, mais on m’a dit que c’était en train de se produire et que cela allait coûter très cher à Universal en raison du succès de Super Mario. Nintendo sait ce qu’ils valent à ce stade », a confié Jeff Sneider.