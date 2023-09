Mario Kart Tour a été lancé en septembre 2019 et il est toujours en vie, avec de nouveaux parcours, des pilotes et d’autres éléments ajoutés régulièrement. Cependant, il semble que la fin approche pour le jeu de course mobile, car Nintendo vient d’annoncer qu’il cessera de recevoir du nouveau contenu en octobre. À partir du Battle Tour (qui débutera le 4 octobre), Mario Kart Tour ne bénéficiera plus de nouveaux circuits, nouveaux pilotes, nouveaux karts ou de nouveaux planeurs.

Ce n’est pas tout à fait la fin de Mario Kart Tour : De « nouveaux » circuits seront toujours disponibles toutes les semaines impaires (comme d’habitude), et le jeu complet reste jouable. Mais en règle générale, lorsqu’un jeu mobile ne reçoit plus de nouveau contenu, c’est le signe que les développeurs/éditeurs prévoient de l’arrêter à l’avenir, généralement dans l’année. Cependant, Nintendo n’a pas annoncé la fin du service pour Mario Kart Tour. L’annonce d’aujourd’hui intervient alors que le jeu est sur le point de fêter son quatrième anniversaire et que la dernière vague du pass pour les parcours boostés de Mario Kart 8 Deluxe approche.

Étant donné que les parcours du Booster Course Pass proviennent de Mario Kart Tour, il n’est peut-être pas très surprenant que Nintendo ait annoncé qu’il n’y aurait pas de nouveau contenu à l’avenir. Maintenant, il y a un petit doute qu’un nouveau jeu Mario Kart est en préparation pour la Nintendo Switch et/ou son successeur, et il est donc possible que Mario Kart Tour finisse par obtenir du contenu de ce jeu (ou peut-être qu’un nouveau jeu Mario Kart pour smartphone sera lancé pour remplacer Mario Kart Tour).