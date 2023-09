Wales Interactive est un développeur productif. Alors que la durée moyenne de production d’un long-métrage en France est de plus de trois années, le studio britannique enchaîne les films interactifs. Leur précédent jeu, Mia and The Dragon Princess, sorti en mai 2023, nous avait laissé un goût amer en bouche. Nous étions quelque peu frustrés par ces scènes qui alternaient le très bon et l’amateurisme. Est-ce que leur nouvelle production, The Isle Tide Hotel, qui se présente comme un Twin Peaks britannique, arrive à relever la barre ? C’est ce que nous allons vérifier.

The Isle Tide Hotel est disponible le 12 septembre 2023 à vingt euros, et contrairement à la version PC, celle sur Nintendo Switch ne propose aucune traduction française.

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un très bon niveau en anglais est nécessaire pour jouer à The Isle Tide Hotel.

Un film interactif qui manque de personnalité

The Isle Tide Hotel est un film interactif. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c’est vraiment très simple. Vous êtes face à votre écran, et vous suivez une histoire en prise de vue réelle. Vous aurez de temps en temps des choix à prendre qui impacteront la suite de la narration.

The Isle Tide Hotel se déroule à notre époque, dans un monde qui se veut à mi-chemin entre du David Lynch et du Stanley Kubrick. Nous incarnons Josh Malone, un père qui a abandonné sa fille en bas âge. Cependant, lorsqu’il reçoit une lettre qui indique que cette dernière, dorénavant plus jeune, a des soucis, il n’hésite pas et prend le premier taxi qui le mène au Isle Tide Hotel.

Cet endroit des plus étranges abrite une secte composée d’une grande galerie de personnages, des plus inquiétants aux plus extravagants. Quels secrets révèlent ce culte ? Que se passe-t-il réellement dans cet hôtel ? Et surtout, comment retrouver notre fille ? À nous de mener l’enquête pour répondre à toutes ces questions.

Si le sujet est intéressant, et qu’une enquête est toujours amusante à faire, force est de constater qu’on ne devient pas David Lynch du jour au lendemain. The Isle Tide Hotel manque de beaucoup d’ingrédients pour réussir à proposer un contenu filmique intéressant.

Comme toujours, si vous êtes un joueur qui préfère du mouvement, de l’action plutôt que de la lecture et du visionnage de film, nous vous déconseillons de faire cette expérience.

Le scénario est malheureusement assez limité. Il manque de crédibilité à beaucoup d’étages. Nous avons beaucoup de difficultés à croire en la secte qui nous est présentée, nous avons l’impression que le travail de recherche n’est pas réalisé et que nous avons le droit à une secte sans âme, sans histoire, et qui manque de personnalité.

Globalement, le scénario en lui-même souffre de ce manque de personnalité. Les personnages semblent creux et il est difficile de s’attacher à des clichés qui nous paraissent souvent déshumanisés.

Il n’y a que quelques passages, plus intéressants en termes d’émotion et de background, qui arrivent à nous captiver. C’est dommage, car nous sentons que la structure est là, et il y a clairement la possibilité de faire quelque chose de cette histoire, mais elle manque bien trop d’épaisseur pour réussir à capter le joueur.

Avec énormément de choix possibles et une grosse rejouabilité

En revanche, si l’histoire de The Isle Tide Hotel manque de crédibilité, les choix que nous faisons sont vraiment nombreux et impactants. Même si le récit est linéaire, il y a vraiment la possibilité de construire un récit varié, offrant au jeu une très bonne rejouabilité.

Il y a aussi beaucoup de documents à lire, de petites choses à découvrir pour agrémenter notre expérience. Une fois que vous avez terminé une première partie, vous pouvez, en appuyant sur un bouton, passer les scènes que vous avez déjà vues. À noter que si une scène déjà vue se recoupe dans un choix que vous n’avez jamais fait, vous ne pourrez pas la passer.

La réalisation, elle aussi, souffre malheureusement de son manque de personnalité. Les plans ne disent souvent pas grand-chose, vont parfois dans le contresens de ce qu’ils veulent montrer, et la direction d’acteurs est très moyenne.

Comme dans leur précédent jeu, Wales Interactive a des passages réussis, comme lors de la première fois où nous voyons la messagère de la secte, et des moments où les comédiens surjouent et nous laissent de marbre.

Il se peut que les comédiens essaient de compenser l’absence de profondeur du scénario en appuyant leur jeu, il n’empêche que le résultat est parfois très médiocre et nous rappelle les télénovelas.

Elle est où la traduction ?

Le montage n’est pas irréprochable non plus, notamment dans une scène de labyrinthe très importante pour le récit. Au lieu d’accélérer le rythme pour le joueur qui va devoir franchir bien plus d’une cinquantaine de portes, le montage s’attarde malheureusement trop longtemps sur le personnage ce qui frustre énormément le joueur dans un moment crucial.

Le prix est étonnamment élevé pour le jeu si nous le comparons aux précédentes réalisations du studio. Même si la rejouabilité est assez grande, le prix de vingt euros paraît excessif, surtout quand nous savons que certaines plateformes de streaming très connues proposent plusieurs films interactifs à un prix mensuel bien moins élevé. L’histoire principale peut se terminer en deux heures en fonction de votre rythme et de vos choix.

Contrairement à leur précédent jeu, et pour des raisons que nous ignorons, cette version sur Nintendo Switch n’est disponible qu’en anglais. Il faudra donc un très bon niveau dans la langue de Shakespeare pour suivre le récit.

La bande-son est intéressante, et les musiques classiques choisies pendant certains passages sont bien pensées. Il n’y a rien à dire sur les voix qui sont parfaitement enregistrées.

Conclusion 5.3 /10 The Isle Tide Hotel est un film interactif aux bonnes intentions, avec énormément de choix et de rejouabilité. Cependant, le jeu manque cruellement de personnalité et de crédibilité, et cela se ressent à tous les étages. Le scénario est un peu vide, la réalisation est timorée et parfois à contresens alors que les comédiens surjouent. Difficile de comprendre pourquoi cette version sur Nintendo Switch est la seule sans traduction française. LES PLUS Un jeu avec énormément de choix et de rejouabilité

