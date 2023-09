Les rumeurs sur la console qui succédera à la Nintendo Switch n’ont jamais été aussi nombreuses que cet été. Et pour cause, Nintendo à la Gamescom, c’est un évènement de taille. C’est donc naturellement que beaucoup d’infos circulent concernant la présentation de la « Switch 2 ». Et même si Nintendo n’a encore rien confirmé, de nouvelles informations nous parviennent. Le célèbre site Digital Foundry, connu pour ses comparatifs vidéo, a justement publié une vidéo pour discuter plus amplement de ces rumeurs. Pour les plus flemmards, et les non-anglophone, un utilisateur Reddit a résumé les grandes lignes des dernières infos qui circulent.

Pour commencer, il faut savoir que le sujet principal de la vidéo porte sur les rumeurs les plus entendues lors de la Gamescom. Certaines personnes auraient donc pu mettre la main sur la Nintendo Switch 2 et notamment deux démos. La première, celle de Matrix était une copie de celle présentée il y a deux ans. L’autre, plus intéressante, serait celle d’un Zelda Tears of the Kingdom boosté aux hormones.

Pour les élus ayant pu mettre leurs mains sur la démo de Matrix, la version présenté aurait apparemment largement pu être comparé à celle de la version PS5/Xbox Series. Rappelons que cette démo mettait en scène l’Unreal Engine 5. Digital Foundry précise quand même que cette démo présentée peut ne pas être représentative des performances que Nintendo et Nvidia peuvent fournir dans la version finale. Ils donnent pour exemple la PS3, qui était seulement moitié moins puissante que le matériel présenté à l’E3,

Rentrons maintenant dans les détails un peu plus techniques. Les rumeurs semblent confirmer que la fuite d’info de Nvidia indiquant que la puce Tegra 239 équiperait la Nintendo Switch 2 seraient réelles. Cette fuite, datant de septembre 2022 semblait annoncer une console bien plus puissante que le modèle actuel. Une bonne nouvelle pour les amateurs de puissance ?

Les deux démos présentées, celles de Zelda TOTK et de Matrix semblent faire leur effet. Zelda TOTK était vraisemblablement présenté dans une version 4K tournant en 60 fps. La version de la démo de Matrix quand à elle indique que Nvidia semble gérer bien mieux le ray tracing que son concurrent AMD

Les versions de démos paraissent utiliser le DLSS 3.5, ce qui semble cohérent avec l’utilisation d’une puce Tegra 239. Si le matériel est identique, on peut s’attendre à ce que la Nintendo Switch 2 soit capable de gérer des fonctionnalités avancées.

Pour finir, la vidéo conclue sur l’utilisation de l’Unreal Engine 5. En effet, il paraît évident que ce serait dans l’intérêt pour Nvidia et Epic Games d’avoir un Unreal Engine 5 facile d’utilisation et surtout gérable par la Nintendo Switch 2. Et pour cause, si la prochaine console de Nintendo cartonne autant que la version actuelle, ce serait une formidable vitrine pour Nvidia et Epic Games.