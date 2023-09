Nous sommes ravis de vous informer que des codes de jeu ainsi que des versions physiques de Vampire : The Masquerade New York Bundle seront désormais disponibles sur Nintendo Switch™ et PlayStation®4.

Vampire : The Masquerade New York Bundle rassemble deux aventures passionnantes, Coteries of New York et Shadows of New York dans un univers unique, où la mort n’est que le début de chaque histoire. Le bundle sortira le 29 septembre en version physique sur Nintendo Switch™ et PlayStation®4.

Vampire : The Masquerade Coteries of New York

Dans Coteries of New York, les joueurs redécouvriront New York du point de vue d’un jeune vampire, pris entre les luttes de pouvoir de deux clans : les Camarilla et les Anarchs. Il faudra choisir son personnage parmi trois clans différents (Ventrue, Toreador et Brujah) et faire face à des décisions qui marqueront le destin de l’intrigue et les relations avec les autres personnages.

Vampire : The Masquerade Shadows of New York

Shadows of New York est une aventure totalement indépendante dans laquelle les joueurs incarnent un membre du clan Lasombra, chargé d’enquêter sur la mort du chef des Anarchs de New York. Essayez de maintenir la neutralité dans une ville sur le point d’exploser tout en interagissant avec des vampires d’autres clans, des humains et d’autres créatures.

Caractéristiques principales :

Deux aventures indépendantes : basées sur le riche univers de la 5e édition de Vampire : The Masquerade

Coteries of New York : Choisissez un personnage parmi trois clans différents et faites vos premiers pas en tant que vampire dans une ville sur le point d’exploser.

Shadows of New York : Enquêtez sur la mort du chef des Anarchistes de New York, tout en incarnant un membre du clan Lasombra.

Vos décisions déclencheront des rebondissements dramatiques : Créez des alliances avec d’autres vampires ou gagnez leur inimitié, préservez votre humanité ou cédez à votre soif de sang.

Une version collector limitée à 4000 exemplaires Pour faire plaisir aux fans de la licence Vampire : The Masquerade, Funstock et Draw Distance se sont associés pour créer une édition physique collector qui comprend : Une boîte collector

Le jeu physique en version Nintendo Switch™ ou PlayStation®4

Un Artbook avec les dessins du jeu

Une clé USB contenant l’ensemble des chansons du jeu ainsi que des fonds d’écran pour PC, Mac et mobiles