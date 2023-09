Paris, le 12 septembre 2023 – SQUARE ENIX a dévoilé plus de détails sur deux nouveaux modes de jeu palpitants : le « Sanctuaire » et le mode challenge, qui mettront à l’épreuve les talents de joueur des fans de DRAGON QUEST dans le futur jeu de rôle et d’action, Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai. Les joueurs découvriront l’arc de la forteresse de Rochedémon de l’anime DRAGON QUEST : La Quête de Daï comme ils ne l’ont jamais vu quand le jeu sortira le 28 septembre sur PS5™, PS4™, Xbox Series X|S™, Nintendo Switch et PC avec Steam® et le Microsoft Store.

Les joueurs exploreront le « Sanctuaire », un donjon unique en son genre avec des combats de plus en plus durs à chaque salle traversée et où la victoire permet d’obtenir de nombreuses récompenses. Le « Sanctuaire » est un donjon spécial dans lequel les monstres et les pièges changent à chaque partie. Il propose une expérience unique à la difficulté relevée pour les joueurs qui aiment prendre des risques.

Vous pourrez débloquer le « Sanctuaire » en progressant dans le mode histoire. Une fois à l’intérieur, vous y retrouverez le gardien mémoriel qui vous chargera d’explorer ses profondeurs. Mais attention : chaque fois que Dai part explorer le « Sanctuaire », la difficulté revient au niveau le plus bas et seuls les alliés et les Souvenirs obtenus dans le mode histoire sont disponibles.

Voici ce qui attend les joueurs dans le « Sanctuaire » :

Des compétences d'équipe, des sorts et des Souvenirs à renforcer : les joueurs pourront relever de nombreux défis uniques. Il ne faudra pas hésiter à se rendre au Sanctuaire entre deux sessions du mode histoire pour renforcer son équipe et triompher de combats toujours plus difficiles !

De nombreux « pièges » à éviter : chaque salle du Sanctuaire comprend de nombreux « pièges » qui viendront mettre des bâtons dans les roues des joueurs. Ceux-ci se déclencheront parfois lors des combats contre les monstres. Une grande variété de « pièges » bloquera la route de Dai et de ses alliés en faisant, par exemple, surgir des flammes pour leur infliger des dégâts !

Des hordes de monstres et de puissants ennemis à combattre : en plus de devoir affronter des légions de monstres, les joueurs se retrouveront parfois face à des versions plus puissantes des ennemis déjà combattus dans le Mode histoire !

Risquer le tout pour le tout en continuant d'explorer le temple : après avoir terminé un certain nombre de salles, les joueurs peuvent continuer l'exploration, ou repartir avec les récompenses obtenues. Mais attention ! En cas de défaite, toutes les récompenses seront perdues.

« Mode challenge »

Après avoir terminé le mode histoire, les joueurs débloqueront aussi le « mode challenge ». Celui-ci permet aux joueurs d’affronter des adversaires encore plus puissants que ceux du mode histoire. C’est le mode idéal pour mettre ses talents à l’épreuve. Des versions revisitées des combats du mode histoire y seront disponibles. Dai et les autres disciples d’Avan devront affronter des versions encore plus fortes des six légats du Seigneur du mal ainsi que bien d’autres ennemis.

Il est d’ores et déjà possible de précommander et préacheter Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai au format numérique pour PS5™, PS4™, Xbox Series X|S™, Nintendo Switch et PC avec Steam® et le Microsoft Store. En le précommandant, les joueurs recevront aussi la tenue spéciale « Héros légendaire » de Dai et le souvenir « Le précepteur de héros ».

Les fans achetant l’édition numérique Deluxe auront accès au jeu dans sa version complète, avec les bonus suivants :

Tenue spéciale « Mage légendaire » pour Popp, inspirée par le mage de Dragon Quest III: The Seeds of Salvation.

Tenue spéciale « Prêtresse légendaire (prêtresse-guerrière) » pour Maam, inspirée par la prêtresse de Dragon Quest III: The Seeds of Salvation.

Tenue spéciale « Combattante légendaire (combattante) » pour Maam, inspirée par la combattante de Dragon Quest III: The Seeds of Salvation.

Tenue spéciale « Épéiste légendaire (épée-armure démoniaque) » pour Hyunckel, inspirée par l’épéiste de Dragon Quest IV: Chapters of the Chosen.

Tenue spéciale « Guerrier légendaire (lance-armure démoniaque) » pour Hyunckel, inspirée par le guerrier de Dragon Quest III: The Seeds of Salvation.

*Disponible individuellement ou dans l’Édition Deluxe numérique.