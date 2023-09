– Le 20ᵉ épisode de la série FM arrive sur Netflix et marque les grands débuts de la ligue japonaise –

Londres, Angleterre – le 12 septembre 2023 – Produit de deux décennies de dévouement et d’innovation pour accomplir notre vision d’une authenticité footballistique totale, Football Manager 2024 fera ses grands débuts sur la scène mondiale le 6 novembre.

La 20ᵉ édition de la franchise emblématique de Sports Interactive™ et SEGA© représente également une étape importante pour le studio et la famille élargie de SEGA, puisqu’elle marque nos débuts officiels au Japon.

La possibilité inédite de transférer les carrières* depuis Football Manager 2023, FM23 Console et FM23 Touch n’est que l’une des nouveautés marquantes de cette année. Influencé par les perpétuelles évolutions du monde du football ainsi que par les éclairages pertinents d’experts, issus de partenariats inédits ou existants, ce nouvel épisode profitera de nombreuses autres innovations.

Grande première pour le studio, la bande-annonce officielle d’aujourd’hui se conclut par une feuille de route pour toute notre gamme de titres : elle propose un aperçu de toutes les fonctionnalités clefs et dates auxquelles elles seront révélées. Les améliorations de la version PC/Mac, comme le rafraîchissement des coups de pied arrêtés et les transferts et finances de club plus intelligents, seront détaillées pendant le mois de septembre.

Netflix viendra également rejoindre l’offre FM cette année et sera le foyer exclusif de Football Manager 2024 Mobile. Qu’ils soient fans de Football Manager de longue date ou nouveaux venus sur le jeu, les abonnés Netflix du monde entier auront désormais accès à FM sur la même application que celle avec laquelle ils accèdent à leurs séries TV et films favoris. Plus de détails concernant cette arrivée sur Netflix sont disponibles sur le site internet de Football Manager.

« Après avoir vu FM23 atteindre le palier incroyable, pulvérisant tous les records, de six millions de joueurs le mois dernier, je suis extrêmement fier de confirmer aujourd’hui la sortie de Football Manager 2024 » déclare Miles Jacobson, directeur du studio Sports Interactive.

« FM24 est le 20ᵉ titre de l’histoire de la série Football Manager et c’est une nouvelle déclaration d’amour au football. Nous ouvrons un dernier chapitre qui viendra conclure ce pan de notre histoire avec la version la plus complète que nous ayons jamais produite à ce jour.

« Membre de la famille SEGA depuis deux décennies, toute l’équipe est aux anges de pouvoir sortir le jeu au Japon et d’y inclure le championnat japonais pour la première fois. Ces grands débuts, associés au fait que plus de 230 millions de personnes du monde entier auront désormais accès à notre très populaire série Mobile via leur abonnement Netflix, nous rend incroyablement enthousiastes à l’idée de continuer à élargir notre base de joueurs.

Notre billet de blog Mise à jour de développement du mois de juin met déjà en avant la détermination du studio à proposer plus de transparence, et cela continue avec notre feuille de route de fonctionnalités, présentées en fin de bande-annonce aujourd’hui. Ne manquez pas les prochains articles de blog dédiés aux fonctionnalités, mais également les autres mises à jour de développement consacrées à de nouveaux partenariats. »

Nous préparons également le retour de Football Manager 2024 Console pour cette nouvelle saison, sur Xbox, mais aussi sur PlayStation 5 après une première campagne incroyable. FM24 Console (Xbox) ainsi que FM24 (PC/Mac) seront également tous deux disponibles, comme l’année dernière, sur le Xbox Game Pass. Comme détaillés dans notre feuille de route, les nouveaux ajouts de FM24 Console seront révélés à partir de la semaine du 22 octobre.

Football Manager 2024 Touch (sur Nintendo Switch™) se prépare également pour la nouvelle saison et les informations concernant ses fonctionnalités seront dévoilées fin octobre, en amont de la sortie prévue en novembre.

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au lancement, les fans qui préachètent FM24 (sur PC et Mac) et FM24 Console (Xbox et PlayStation 5**) chez un revendeur numérique approuvé par SEGA*** bénéficient d’une réduction de 10 %.

Ceux qui préachètent sur PC et Mac pourront lancer leur carrière de manager en avance par le biais d’un Accès Anticipé. L’accès anticipé sera disponible via Steam et l’Epic Games Store environ deux semaines**** avant la sortie officielle, et les carrières solo commencées durant cette période pourront être poursuivies quand le jeu sera mis à jour pour sa sortie le 6 novembre.

Pour plus d’informations sur la série FM24 sur toutes les plateformes, visitez www.footballmanager.com.

*La possibilité de transférer les sauvegardes sur FM24 Mobile n’est pas encore disponible à l’heure actuelle.

**Sur PlayStation, cette réduction est uniquement disponible pour les abonnés PlayStation Plus

***L’Accès anticipé est uniquement accessible chez les revendeurs numériques approuvés par SEGA. Veuillez vous rendre ici pour une liste exhaustive des revendeurs numériques et pour plus de détails sur les conditions requises pour devenir un revendeur approuvé par SEGA.

****L’accès anticipé peut débuter à différentes périodes selon les plateformes