14 septembre 2023 – À l’occasion d’une nouvelle présentation Nintendo Direct, Nintendo a révélé une large sélection de jeux à venir sur Nintendo Switch cette année ainsi qu’en 2024, avec entre autres de nouvelles informations sur le prochain jeu à mettre en scène la princesse Peach, ainsi que plusieurs titres développés et édités par les partenaires de Nintendo.

Présenté pour la première fois cet été, Princess Peach Showtime!, la nouvelle aventure de la princesse Peach, est entré sous le feu des projecteurs avec la révélation de sa nouvelle bande-annonce et un aperçu des nombreuses transformations auxquelles elle pourra faire appel pour empêcher la situation de tourner au vinaigre. Le titre fera son arrivée le 22 mars 2024 sur Nintendo Switch. La vague 2 du pass d’extension pour Splatoon 3*1 a aussi été présentée, avec de nouveaux détails sur son contenu et la révélation de sa sortie prévue pour le printemps 2024. De plus, une version aux graphismes améliorés de Paper Mario : La Porte Millénaire, initialement sorti sur Nintendo GameCube, a été annoncée sur Nintendo Switch. Plus de détails à son sujet seront communiqués ultérieurement. Un nouveau titre de la série F-ZERO a également été révélé avec F-ZERO 99, un jeu de course multijoueur dans lequel 99 pilotes s’affrontent pour décrocher la première place*2, disponible dès aujourd’hui en exclusivité pour les abonnés Nintendo Switch Online.

Plusieurs jeux développés et édités par les partenaires mondiaux de Nintendo ont aussi été montrés au cours de la présentation, dont Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft, une collection remastérisée des premiers jeux Tomb Raider; Prince of Persia: The Lost Crown ; une nouvelle aventure située dans un monde inspiré de la mythologie perse ; Unicorn Overlord, un RPG intemporel par les créateurs de 13 Sentinels: Aegis Rim qui invite à embarquer dans une aventure royale afin d’affronter le destin ; Trombone Champ, un jeu délicieusement cacophonique compatible avec les commandes par mouvements au Joy-Con et jouable à quatre en multijoueur local*3 ; ainsi que DAVE THE DIVER, une aventure mêlant de l’exploration sous-marine, de la gestion de restaurant, des personnages excentriques et de nombreux mystères à découvrir.

Retrouvez ci-dessous plus d’informations sur les jeux présentés :

Princess Peach: Showtime! : la princesse Peach s’apprête à s’emparer du devant de la scène sur Nintendo Switch. Alors qu’elle se rend au Théâtre de l’Étincelle en compagnie de sa suite de Toads pour assister à un spectacle, l’infâme Syrah et sa Grappe maléfique font une soudaine apparition pour s’emparer de la scène ! Peach décide alors d’unir ses forces avec Stella, la gardienne du théâtre, pour sauver le spectacle… et la situation. Heureusement, Peach possède pour cela deux grands atouts dans sa manche : le ruban de Stella, et la capacité de se transformer ! Peach peut par exemple se changer en épéiste pour faire tâter à la Grappe maléfique le piquant de sa lame, en maîtresse du kung-fu pour faire parler ses poings, ou encore en pâtissière lorsqu’il s’agit de mettre la main à la pâte. Elle peut aussi endosser une tenue de détective pour mener l’enquête ! Dans cette aventure, les mécaniques de jeu changent lorsque Peach se transforme, et le titre réserve bien d’autres transformations surprenantes à découvrir. Princess Peach: Showtime! sortira le 22 mars 2024 sur Nintendo Switch. Le jeu sera disponible en précommande dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop.

Paper Mario : La Porte Millénaire : le classique Nintendo GameCube, fait son retour avec des graphismes améliorés. Tournez la page et rejoignez Mario et ses amis dans leur aventure à la découverte du trésor légendaire caché derrière la Porte Millénaire. Mario arrivera-t-il à mener cette quête à bien, ou va-t-il plier sous la pression ? Découvrez-le lorsque Paper Mario : La Porte Millénaire fera son arrivée en 2024 sur Nintendo Switch. Plus de détails sur ce jeu seront révélés dans les temps à venir.

F-ZERO 99 : préparez-vous à prendre part à des courses effrénées réunissant jusqu’à 99 pilotes sur le circuit… mais où aucune erreur n’est permise. F-ZERO 99 allie des circuits et des machines du jeu original sur Super NES avec des courses endiablées où vitesse et prise de risque sont les maîtres mots. Pour décrocher la victoire, tout repose sur votre jauge d’énergie. Celle-ci diminue lorsque vous percutez un autre véhicule ou une barrière, et vous pouvez en consumer une partie pour profiter d’un turbo temporaire. Si votre jauge d’énergie se vide complètement, c’est l’élimination. Il est possible de retrouver l’expérience F-ZERO classique avec la manette Super NES, disponible en exclusivité pour les abonnés Nintendo Switch Online. De plus, en accomplissant des objectifs, il sera possible de débloquer des options de personnalisation pour modifier l’apparence de votre machine. Préparez-vous à viser la première place dans F-ZERO 99, qui sera disponible dès aujourd’hui en exclusivité pour les abonnés Nintendo Switch Online.

Luigi’s Mansion 2 HD : incarnez Luigi et explorez plusieurs manoirs effrayants et faites-y le ménage dans cette version de Luigi’s Mansion 2 aux graphismes améliorés. La Vallée des ombres déborde de lieux glaçants à visiter et de fantômes espiègles à capturer. Heureusement, Luigi possède tous les outils nécessaires pour mener cette mission à bien, tels que le Spectroflash qui peut étourdir les fantômes ou encore son fidèle Ectoblast qui lui permet d’aspirer les fantômes et d’interagir avec votre environnement. Cela lui sera d’autant plus utile que ses escapades paranormales le conduiront dans toutes sortes de lieux tels qu’un laboratoire botanique abandonné, une fabrique d’horloges délabrée, ou encore une mystérieuse mine prise dans la neige et la glace, pour n’en mentionner que quelques-uns. Il sera aussi possible de partir à la chasse aux fantômes à quatre en ligne*4 dans différents modes multijoueur, ou de faire équipe pour relever les défis de la Tour Hantée en multijoueur local*3. Luigi’s Mansion 2 HD fera son arrivée à l’été 2024 sur Nintendo Switch.

Le retour de Détective Pikachu : Eurêpika ! Ce détective a un nouvel éclair de génie ! Dans cette aventure cinématique, le détective Pikachu et son partenaire Tim Goodman mène l’enquête sur différentes affaires à Ryme City tout en recherchant Harry, le père de Tim porté disparu. Ils pourront aussi compter sur l’aide d’autres Pokémon pour mener leurs enquêtes, comme Caninos qui peut suivre des pistes grâce à leur flair, Darumacho qui peut briser des rochers ou encore Luxray qui peut voir à travers les murs. Tim et Pikachu arriveront-ils à résoudre tous les mystères et à retrouver le père de Tim ? Découvrez-le dans Le retour de Détective Pikachu, qui sortira le 6 octobre sur Nintendo Switch. Le jeu est d’ores et déjà disponible en précommande sur le Nintendo eShop.

Pass d’extension pour Splatoon 3 – Tour de l’Ordre : mettez votre talent pour la liquidation au défi avec cette nouvelle campagne solo. Découvrez la Tour de l’Ordre, où vous améliorerez les compétences de votre personnage au fur et à mesure que vous grimperez les étages au cours de vos différentes tentatives pour atteindre son sommet. La sortie de cette seconde vague du pass d’extension pour Splatoon 3*1 est prévue pour le printemps 2024.

Mario vs. Donkey Kong : la rivalité qui a enflammé la Game Boy Advance fait son retour sur Nintendo Switch. Donkey Kong a volé tous les jouets mini-Mario, et Mario est déterminé à se lancer à ses trousses pour les récupérer. Utilisez vos méninges et votre adresse à l’épreuve dans de nombreux niveaux à difficulté croissante. Cette version mise à jour du titre permet également de jouer à deux en coop locale*3. Récupérez les clés et arpentez les niveaux en réalisant des sauts sur les mains et des sauts périlleux arrière pour remettre tous les jouets mini-Mario à l’abri. Et ensuite, préparez-vous à affronter Donkey Kong ! Mario vs. Donkey Kong sortira le 16 février 2024 sur Nintendo Switch. Le jeu sera disponible en précommande dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop.

Another Code: Recollection : Another Code: Mémoires doubles, le jeu initialement sorti sur Nintendo DS, et sa suite sur Wii, Another Code: R – Les Portes de la mémoire, font leur retour en versions entièrement améliorées sur Nintendo Switch. Une jeune femme nommée Ashley reçoit une lettre de son père supposé décédé. En quête de réponses, elle fait route vers une île recluse pour partir à sa recherche. Sur place, Ashley devra surmonter toutes sortes d’obstacles pour mener son enquête. Partez sur les traces de son passé et suivez son histoire complète dans Another Code: Recollection, qui fera son arrivée le 19 janvier 2024 sur Nintendo Switch. Le jeu sera disponible en précommande dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop.

Super Mario RPG : le jeu Super NES fait son retour avec des graphismes améliorés et de nouvelles fonctionnalités. Mario et Bowser forment une alliance sans précédent pour faire face à un redoutable ennemi, et seront rejoints dans leur quête par la princesse Peach ainsi que Mallow et Geno, deux personnages originaux. Durant les combats, appuyez sur les boutons au bon moment pour effectuer des actions coordonnées et ainsi infliger davantage de dégâts, ou au contraire en subir moins. Lorsque votre timing est parfait, un seul coup porté peut affecter l’ensemble des ennemis présents. Les actions coordonnées réussies remplissent une jauge d’action qui, une fois pleine, permet d’exécuter une action en trio. Ces actions en trio changent en fonction des personnages qui composent l’équipe, n’hésitez donc pas à essayer différentes formations. Tout comme dans le jeu original, vous ferez la rencontre de boss aux personnalités hautes en couleur au cours de l’aventure. Dans cette nouvelle version, une fois que vous aurez terminé le jeu, vous pourrez affronter de nouveau certains de ces boss dans des versions qui seront bien plus difficiles à mettre au tapis. Super Mario RPG fera son arrivée le 17 novembre sur Nintendo Switch. Le jeu est d’ores et déjà disponible en précommande sur le Nintendo eShop.

WarioWare: Move It! : rejoignez Wario dans une station balnéaire débordant de mini-jeux déjantés basés sur les mouvements. Mais il n’y aura pas le temps de profiter de profiter de cette station, car les mini-jeux vont s’enchaîner à toute vitesse pour vous demander de prendre toutes sortes de poses ! Jusqu’à quatre personnes*3 peuvent bouger leur corps ensemble et s’affronter en mode multijoueur local dans le mode Fiesta. Avec plus de 200 mini-jeux effrénés et toutes sortes de modes multijoueur, ce ne seront pas les occasions de rire avec Wario qui vont manquer. WarioWare: Move It! sortira le 3 novembre sur Nintendo Switch. Le jeu est d’ores et déjà disponible en précommande sur le Nintendo eShop.

Vague 6 du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe : l’ultime vague de contenu additionnel pour Mario Kart 8 Deluxe approche de la ligne d’arrivée. Faites la course sous un ciel d’ambre sur le Circuit Daisy de Mario Kart Wii, et préparez-vous à revoir quatre personnages prendre le volant : Diddy Kong de Mario Kart: Double Dash!!, Funky Kong de Mario Kart Wii, ainsi que Pauline et Peachette de Mario Kart Tour. La vague 6 du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe*5 fera son arrivée cet hiver sur Nintendo Switch. Les abonnés Nintendo Switch Online + Pack additionnel pourront y accéder sans coût supplémentaire. Le Pass circuits additionnels est aussi disponible à l’achat séparément. De plus, une version physique du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe, accompagnée de bonus*6, fera son arrivée dans le commerce le 6 octobre. Davantage d’informations à son sujet seront révélées dans les temps à venir.

De nouveaux amiibo sont en approche. Zelda et Ganondorf de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom seront disponibles séparément à partir du 3 novembre ; Noah et Mio de Xenoblade Chronicles 3 seront quant à eux disponibles en pack uniquement à partir du 19 janvier 2024 ; et au courant de l’année 2024, le tout dernier combattant additionnel de Super Smash Bros. Ultimate, Sora de la série Kingdom Hearts, fera lui aussi son arrivée. Avec l’arrivée de Sora, tous les combattants de Super Smash Bros. Ultimate possèderont leur amiibo.

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft : décelez des trésors et des mystères de l’ancien monde aux côtés de Lara Croft dans ces trois aventures Tomb Raider classiques, aujourd’hui remastérisées et regroupant tous les contenus additionnels de chaque jeu. Affrontez des ennemis mortels, révélez de dangereuses légendes et résolvez des énigmes en profitant de graphismes améliorés que vous pouvez alterner avec l’apparence polygonale d’origine à tout moment. Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft sera disponible en précommande dans la journée et sortira en version numérique sur le Nintendo eShop le 14 février 2024, juste à temps pour célébrer l’anniversaire de Lara Croft !

Prince of Persia: The Lost Crown : la série Prince of Persia fait son retour avec ce jeu de plateformes et d’action-aventure. Dans ce nouvel opus de la légendaire série, faites la rencontre de nouveaux personnages, dévoilez des mystères et découvrez une histoire prenante qui se déroule dans un monde inspiré de la mythologie perse. Prince of Persia: The Lost Crown fera son arrivée le 18 janvier 2024 sur Nintendo Switch. Les précommandes débutent aujourd’hui sur le Nintendo eShop.

Trombone Champ : préparez-vous à jouer vos notes du mieux que possible à travers 45 musiques dans ce jeu de rythme résolument déjanté. Plus vous jouez juste, plus vous gagnez de points. La version Nintendo Switch inclut un mode multijoueur*3 local qui permet à jusqu’à quatre prodiges du trombone de jouer ensemble en (relative) harmonie. De plus, il est possible de jouer en utilisant les contrôles par mouvements, de trouver des cartes à collectionner et d’interagir avec des personnages au cours de votre découverte des mystères du jeu. Trombone Champ fera son arrivée dans la journée sur le Nintendo eShop.

DAVE THE DIVER : plongez le jour, gérez un restaurant la nuit ! Explorez les fonds marins et gérez un restaurant de sushis dans cette aventure RPG solo détendue. Rejoignez Dave et ses amis excentriques alors qu’ils cherchent à découvrir les secrets du mystérieux Trou Bleu. Partez à la découverte de nombreux mystères, jouez à des mini-jeux, entreprenez des quêtes annexes et assurez le succès de votre restaurant de sushis dans cette aventure maritime. DAVE THE DIVER fera son arrivée en exclusivité console le 26 octobre sur Nintendo Switch. Il sera possible de précommander le titre ainsi que de télécharger une démo gratuite dès aujourd’hui depuis le Nintendo eShop.

Unicorn Overlord : affrontez le destin et embarquez dans une aventure royale afin de reconquérir votre royaume dans le RPG intemporel Unicorn Overlord. Signé par les créateurs de 13 Sentinels: Aegis Rim, Unicorn Overlord, allie exploration d’un monde dynamique à un système de combat innovant dans la pure tradition de Vanillaware Parcourez un monde dynamique, prenez la tête d’une armée de plus de 60 personnages uniques, réalisez des actes héroïques et gagnez en renommée parmi cinq nations. Libérez votre royaume, reprenez votre destin en main ! Unicorn Overlord fera son arrivée le 8 mars 2024 sur Nintendo Switch.

SaGa Emerald Beyond : un RPG tout en profondeur mêlant de nombreux récits vous attend dans SaGa Emerald Beyond. Suivez les récits uniques et dramatiques de six protagonistes aux parcours distincts, tels qu’un jeune homme qui combat à l’aide de marionnettes douées de conscience, une sorcière sous une fausse identité, un duo de justicières, une cantatrice mécanique dépossédée de son corps et de sa voix, ainsi qu’un seigneur des ténèbres récemment revenu au monde. Sélectionnez un protagoniste et suivez ses aventures à travers 17 mondes interconnectés à la poursuite de ses objectifs. Suivez des récits uniques à multiples embranchements basés sur vos choix et vos actions. Faites preuve de stratégie au cours des combats au tour par tour pour interrompre les actions de l’ennemi et déchaîner des attaques combinées dévastatrices. Le déroulement de l’histoire est entre vos mains. SaGa Emerald Beyond fera son arrivée l’an prochain sur Nintendo Switch.

Carte « The Fungle » dans Among Us : rassemblez votre équipage et préparez-vous à explorer une toute nouvelle carte gratuite*7 dans Among Us, le jeu multijoueur en ligne*4 à succès basé sur la coopération et la trahison. Bienvenue dans… The Fungle, une mystérieuse île envahie de champignons et regorgeant de cachettes, de tâches à accomplir et de secrets à découvrir… tout en tentant de démasquer les imposteurs parmi l’équipage. Cette nouvelle carte fera son arrivée en octobre dans Among Us.

Song of Nunu: A League of Legends Story : cette aventure narrative solo sui l’histoire de Nunu et Willump, meilleurs amis et champions de League of Legends. Découvrez le lien indestructible qui les unit au cours du périple qu’ils s’apprêtent à entreprendre à travers la mystérieuse région de Freljord et au fil de leurs rencontres avec d’autres champions légendaires. Song of Nunu: A League of Legends Story fera son arrivée le 1er novembre sur Nintendo Switch.

Bandle Tale: A League of Legends Story: ce RPG bac à sable prend place dans le monde magique de Bandle, patrie des amusants et duveteux yordles. Incarnez un yordle timide dont le monde est soudainement plongé dans le chaos lorsque les portails qui assurent son équilibre s’effondrent. Avec l’aide de votre imperturbabilité, de votre maîtrise de la magie du tricot et des nouveaux amis que vous vous ferez, réparez les portails et réunissez à nouveau Bandle. Bandle Tale: A League of Legends Story fera son arrivée l’an prochain sur Nintendo Switch.

BATTLE CRUSH : vivez de l’action riche en adrénaline avec un gameplay nerveux et simple à prendre en main au cours de combats à 30 participants*8 ! Rejoignez des confrontations intenses entre des personnages qui s’affrontent pour atteindre le sommet, et ressentez le frisson de l’action lorsque vous sautez, nagez et vous élancez à travers le champ de bataille pour éliminer vos adversaires. BATTLE CRUSH fera son arrivée au printemps prochain sur Nintendo Switch. Une bêta fermée sera disponible en octobre.

Contra: Operation Galuga : la légendaire série Contra fait son retour ! Contra: Operation Galuga est une refonte complète du jeu de run and gun d’action emblématique des années 80 proposant des graphismes et des sons modernisés. Découvrez de nouveaux niveaux, de nouvelles mécaniques de jeu, une refonte complète du système d’armes et des combats toujours plus explosifs en coop jusqu’à deux joueurs en mode Histoire et jusqu’à quatre en mode Arcade*3. Contra: Operation Galuga fera son arrivée début 2024 sur Nintendo Switch.

Eastward: Octopia : entrez dans un monde parallèle de celui d’Eastward dans ce DLC*9 à venir. Sam et John démarrent une nouvelle vie dans un village de montagne reculé. Travaillez la terre, occupez-vous du bétail, et concoctez de bons petits plats pour des amis familiers… mais aussi étrangement différents. Savourez une vie tranquille dans cette simulation de ferme tout en pixels. Eastward: Octopia fera son arrivée cet hiver sur Nintendo Switch.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes : menez plus de 100 héros uniques et sauvez Allraan, une contrée déchirée par la guerre, dans ce titre qui apporte une touche de modernité au genre du JRPG. Affrontez vos ennemis aux cours de duels stratégiques et d’intenses batailles, gérez votre quartier général et créez votre groupe de six personnages idéal pour mener à bien votre lutte contre l’empire Galdéen assoiffée de pouvoir. Écrivez votre histoire à la pointe de l’épée lorsqu’Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes fera son arrivée le 23 avril 2024 sur Nintendo Switch.

Horizon Chase 2 : préparez-vous à brûler la gomme dans des courses sous le signe de l’arcade dans Horizon Chase 2, le nouveau volet de la franchise de course primée Savourez les couleurs de chaque environnement et faites briller votre talent pour la course pour vaincre vos adversaires et franchir la ligne d’arrivée. Retrouvez vos amis en multijoueur local*3 ou affrontez le reste du monde dans des défis en ligne*4 palpitants. Vous pouvez aussi former une équipe en ligne pour vous affronter ou progresser ensemble dans le Tour du monde. Horizon Chase 2 fera son arrivée dans la journée sur Nintendo Switch.

SPYxANYA: Operation Memories : Anya Forger est rentrée de l’école avec un nouveau devoir… composer un journal photo ! Passez du temps avec la famille et les amis d’Anya à l’école, à la maison, à la plage ainsi que dans d’autres endroits familiers, et prenez des photos pour remplir votre journal de souvenirs d’instants mémorables. En plus de partir en excursion, vous pouvez jouer à des mini-jeux pour débloquer des tenues et ajouter une touche de style aux souvenirs d’Anya en modifiant le style de tout le monde. SPYxANYA: Operation Memories fera son arrivée l’an prochain sur Nintendo Switch.

Super Crazy Rhythm Castle : une inoubliable aventure aussi chaotique que rythmée va faire son arrivée sur Nintendo Switch. Appuyez sur les boutons en rythme avec la musique pour résoudre des énigmes et vaincre des boss au fil de plus de 30 titres, dont certains issus de jeux KONAMI iconiques. Arriverez-vous à obtenir un score parfait sur « Bloody Tears » et « Vampire Killer » de Castlevania ? Montez le volume lorsque Super Crazy Rhythm Castle fera son arrivée le 14 novembre sur Nintendo Switch. Le jeu sera disponible en précommande dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop.

Wargroove 2: livrez bataille sur terre, en mer et dans les airs dans cette nouvelle aventure au tour par tour emplie d’amitiés improbables et d’adversaires inconnus. Fort d’un style pixel-art iconique et d’une histoire dans les trames s’entremêlent, Wargroove 2 rassemble trois campagnes, un tout nouveau mode de jeu roguelike, de nouveaux commandants ainsi qu’une nouvelle faction de rongeurs : les Faahris. Wargroove 2 fera son arrivée le 5 octobre sur Nintendo Switch. Le jeu sera disponible en précommande dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop.

Wartales : menez un groupe de mercenaires vers la notoriété et la fortune avec un vaste monde ouvert médiéval dans Wartales. Personnalisez les compétences, l’équipement et l’apparence de votre groupe, puis établissez une stratégie pour triompher de vos ennemis au cours de combats tactiques au tour par tour. De plus, il est aussi possible de jouer à quatre en ligne*4 pour mener bataille et vaincre en équipe. Wartales fera son arrivée dans la journée sur Nintendo Switch.

