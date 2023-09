DRAGON QUEST MONSTERS : Le Prince des ombres prépare sa sortie mondiale et la promotion s’intensifie à travers le monde. Après un bref passage durant le Nintendo Direct, Square Enix et Nintendo font également la surprise d’une démo jouable téléchargeable dès maintenant sur le eShop. L’occasion de vous faire une idée de ce spin-off de la série Dragon Quest en attendant sa sortie le 1er Décembre 2023. Nous vous laissons également le trailer d’annonce européen du jeu en attendant d’avoir une autre vidéo du jeu plus récente.



