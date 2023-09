Los Angeles, Californie, Saint-Ouen, France – 15 septembre 2023 : dreamGEAR® LLC et Just For Games ont le plaisir d’annoncer la disponibilité prochaine en France de nouvelles consoles de jeu rétro et mini bornes d’arcades sous licences officielles de la marque My Arcade®.

La toute nouvelle gamme « Pro » donne un coup de boost à votre plaisir de jeu ! De toutes nouvelles licences viennent rejoindre la collection, et des modifications matérielles rendent l’expérience de jeu encore meilleure, que ce soit sur les bornes Micro, Nano, ou bien sur les Pocket Player.

Parmi les nouveautés de confort, la qualité de jeu et sa résolution sont augmentées, passant de versions 8-bit à des versions 16-bit ; la luminosité de ces versions Pro est réglable avec trois variations ; il est possible de jouer à 2 joueurs en mode « hot seat » ; enfin l’alimentation de ces consoles se fait par le biais d’une connectique plus moderne en USB-C (avec toujours la possibilité d’utiliser plutôt des piles).

Découvrez les différents modèles Pro :

Les bornes d’arcade « Micro Player » font peau neuve ! Ces édition « Pro » offrent un plus grand écran, des versions de plus haute définition de jeux cultes, la possibilité de choisir entre plusieurs réglages de luminosité, et de jouer sur piles ou bien par alimentation USB-C. Des heures de jeux vous attendent avec ces bornes mini sous licences officielles ! CARACTÉRISTIQUES Titres sous licence officielle.

Écran couleur haute résolution de 2,75 pouces.

Interface utilisateur intuitive.

Haut-parleur intégré avec réglage du volume.

Port casque de 3,5 mm pour connecter vos écouteurs.

Luminosité de l’écran réglable.

Alimenté par 4 piles AA (non incluses) ou par un câble USB-C (non inclus). LISTES DES NOUVELLES ÉDITIONS Mega Man

Atari 50th Anniversary

Super Street Fighter II

Space Invaders

Ms. Pac-Man

Pac-Man

Galaga / Galaxian Plus petites mais toutes aussi puissantes que leurs grandes sœurs, voici les Nano Player Pro ! Ces modèles contiennent autant de jeux que les Micro Player, tout en étant plus discrètes et transportables, et bénéficient également d’une connectique USB-C. CARACTÉRISTIQUES Titres sous licence officielle.

Écran couleur haute résolution de 2,4 pouces.

Interface utilisateur intuitive.

Haut-parleur intégré avec réglage du volume.

Alimenté par 4 piles AAA (non incluses) ou par un câble USB-C (non inclus). LISTES DES NOUVELLES ÉDITIONS Mega Man

Atari 50th Anniversary

Super Street Fighter II

Space Invaders

Ms. Pac-Man

Pac-Man

Galaga / Galaxian Les Pico Player, plus petits modèles de la gamme, sont également de retour en version Pro ! Mega Man est la première licence à inaugurer ce segment. Proposant les six premiers jeux de la série intégralement jouable, cette borne aux proportions très réduites saura charmer plus d’un joueur nostalgique ! CARACTÉRISTIQUES Titres sous licence officielle.

Écran couleur de 2 pouces.

Interface utilisateur intuitive.

Haut-parleur intégré avec réglage du volume.

Alimenté par 3 piles AAA (non incluses). LISTES DES NOUVELLES ÉDITIONS Mega Man Avec les « Pocket Player« , l’arcade tient dans le creux de la main ! De véritables mini consoles portables comprenant chacune une sélection de jeux de licences iconiques, et illustrées d’après celles-ci ! 11 pocket player qui vous suivront partout sont à collectionner dès maintenant, et d’autres modèles sont déjà à l’horizon. CARACTÉRISTIQUES Titres sous licence officielle.

Écran couleur haute-résolution de 2.75 pouces.

Interface utilisateur intuitive.

Haut-parleur intégré avec réglage du volume.

Port casque de 3,5 mm pour connecter vos écouteurs.

Luminosité de l’écran réglable.

Alimenté par 4 piles AAA (non incluses) ou par un câble USB-C (non inclus).

Conception ergonomique pour un jeu confortable.

Lanière incluse LISTES DES NOUVELLES ÉDITIONS Mega Man

Atari 50th Anniversary

Super Street Fighter II

Space Invaders

Ms. Pac-Man

Pac-Man

Galaga / Galaxian Une nouvelle console Atari en chemin ! Le partenariat conclu entre My Arcade® et Atari® a permis d’ajouter à la collection de mini bornes et consoles portables des versions portables du riche catalogue rétro Atari, avec le Micro Player Pro Atari®, Nano Player Pro Atari®, et le Pocket Player Atari®. My Arcade® et Atari® préparent également une toute nouvelle façon de jouer aux jeux de l’éditeur avec l’arrivée prochaine de la Gamestation Pro Atari®.