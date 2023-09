Les deux RPG de légende BATEN KAITOS I & II HD REMASTER sont de retour avec une fidélité visuelle inédite et de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité.

Paris, le 15 septembre 2023 – L’éditeur et développeur de jeux vidéo Bandai Namco Europe S.AS. vient d’annoncer la sortie de BATEN KAITOS I & II HD REMASTER, désormais disponible sur Nintendo Switch™. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir les aventures émouvantes de BATEN KAITOS: ETERNAL WINGS AND THE LOST OCEAN et BATEN KAITOS ORIGINS, publiés à l’origine sur Nintendo GameCube.

Dans la série BATEN KAITOS, vous devez maîtriser des mécaniques de RPG basées sur des cartes et prendre des décisions en une fraction de seconde pour vaincre vos adversaires. Chaque jeu vidéo vous propose d’incarner un Esprit Gardien pour guider le protagoniste et ses compagnons jusqu’au bout de leur voyage :

Dans BATEN KAITOS: ETERNAL WINGS AND THE LOST OCEAN, le héros Kalas cherche à venger la mort de son frère et de son grand-père, mais il croise la route de Xelha et se retrouve embarqué dans une aventure extraordinaire pour faire chuter l’empire d’Alfard.

BATEN KAITOS ORIGINS se déroule 20 ans plus tôt et raconte l’histoire de Sagi, connecté aux Esprits Gardiens et membre du Dark Service, une unité d’élite de l’empire d’Alfard. Piégé et accusé à tort mais bien déterminé à rétablir sa réputation, il se lance dans une quête qui l’amènera à dévoiler les secrets de l’empire.

BATEN KAITOS I & II HD REMASTER intègre de nouvelles fonctionnalités comme les options « Annulation de rencontre » pour éviter les combats ou « KO instantané » pour accèlérer les combats et terrasser vos ennemis d’une seule attaque, ainsi que de nombreux paramètres pour faciliter votre progression dans le jeu.

Vous pouvez également retrouver les bandes originales de BATEN KAITOS I & II HD REMASTER sur les services de distribution numériques (iTunes, Apple Music, Spotify ou YouTube). La bande originale de BATEN KAITOS: ETERNAL WINGS AND THE LOST OCEAN est disponible ici, tandis que celle de BATEN KAITOS ORIGINS est disponible ici.

BATEN KAITOS I & II HD REMASTER est désormais disponible sur Nintendo Switch™.