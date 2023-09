Aujourd’hui, EA SPORTS présente les meilleures notes des joueurs et joueuses évoluant dans l’élite des championnats Français. Cette liste est portée par l’actuelle figure du football mondial, Kylian Mbappé, et des stars locales, telles que Selma Bacha.

Selma Bacha, dit: « C’est toujours une fierté pour moi de figurer dans un jeu comme FC 24. Cette année encore, j’ai la chance de recevoir une des meilleures notes du jeu en plus ! J’ai travaillé dur pour l’obtenir et j’espère que les joueuses et joueurs vont prendre du plaisir avec mon personnage. »

TOP 10 DIVISION ARKEMA

Kadidiatou Diani (OL Féminin) – 89 Ada Hegerberg (OL Féminin) – 89 Wendie Renard (OL Féminin) – 88 Christiane Endler (OL Féminin) – 88 Marie-Antoinette Katoto (PSG Feminines) – 88 Selma Bacha (OL Féminin) – 86 Graye Geyoro (PSG Feminines) – 86 Sakina Karchaoui (PSG Feminines) – 86 Lindsey Horan (OL Féminin) – 86 Delphine Cascarino (OL Féminin) – 84 TOP 10 LIGUE 1 UBER EATS Kylian Mbappe (Paris St-Germain) – 91 Marquinhos (Paris St-Germain) – 87 Gianluigi Donnarumma (Paris St-Germain) – 87 Ousmane Dembele (Paris St-Germain) – 85 Keylor Navas (Paris St-Germain) – 85 Achraf Hakimi (Paris St-Germain) – 84 Lucas Hernandez (Paris St-Germain) – 84 Milan Skriniar (Paris St-Germain) – 84 Wissam Ben Yedder (AS Monaco) – 84 Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais) – 83